F2, Autriche, Course Sprint : Victoire en solitaire pour Armstrong

Il fait beau en cette fin d’après-midi sur le Red Bull Ring et c’est Marcus Armstrong qui est en pole suite à sa dixième place hier en qualifications, pour cette grille inversée. Dès le tour de formation, la course de Lawson est compromise quand la Carlin du Néo-Zélandais ne démarre pas : il doit alors s’élancer des stands. Le duo de tête ne change pas au départ - Armstrong devant Pourchaire - mais Verschoor perd deux places au profit de Doohan et Drugovich.

Cordeel avait réussi une belle séance de qualifications mais il a déjà chuté au 14è rang après cinq tours, pendant que les positions sont stables à l’avant. Vips passe à son tour Verschoor tandis que Drugovich met la pression sur Doohan, mais le Brésilien n’arrive pas à attaquer l’Australien, malgré le DRS. Vesti écope de cinq secondes de pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste.

Peu avant la mi-course, Lawson est arrêté sur une aire de dégagement et la voiture de sécurité virtuelle est mise en place... pour une très courte durée puisque Lawson parvient à relancer sa Carlin et rentre abandonner dans la voie des stands, mais sans parvenir jusqu’à son garage.

On entre dans les dix derniers tours et Drugovich a lâché face à Doohan, les écarts entre les cinq premiers dépassent tous la seconde. Doohan s’est rapproché de Théo Pourchaire . Les pénalités de cinq secondes pour non respect des limites de piste pleuvent : Caldwell, Cordeel et Merhi sont concernés. Etrangement, concernant Pourchaire, ce même non respect sera étudié après la course. Quant à Caldwell, il doit faire attention car il n’est qu’à un point des 12 points de pénalité sur la saison, et donc de l’exclusion.

Marcus Armstrong s’impose devant Théo Pourchaire et Jack Doohan, mais n’oublions pas que le Français est sous investigation. Le leader du championnat Drugovich termine quatrième, Vips est cinquième et Verschoor sixième. Le Néerlandais a réussi à résister aux attaques de Sargeant et Iwasa, qui empochent les derniers points.