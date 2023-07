F2, Autriche, Course Sprint : Crawford gagne devant trois Français

Par Emmanuel Touzot 1er juillet 2023 - 14:32





L’ambiance était lourde dans le paddock du Red Bull Ring avant la course Sprint de la F2. Quelques minutes auparavant, une très mauvaise nouvelle était arrivée de Spa-Francorchamps, où le pilote Dilano Van ’T Hoff est décédé après un accident sous la pluie.

L’équipe MP Motorsport, pour laquelle il pilotait, était évidemment la plus touchée. Une minute de silence a été respectée en la mémoire du pilote de 18 ans.

Alors que la piste avait été fortement mouillée, la voiture de sécurité a accompagné les pilotes lors de deux tours de formation, avant de décider d’une procédure de départ arrêté. Les pilotes avaient les pneus humides.

Le départ s’est déroulé sans encombre, jusqu’au quatrième virage, où Jack Doohan est sorti de piste et a réussi à regagner la piste après un long passage par les graviers. Jehan Daruvala est sorti de piste peu après et a bloqué sa voiture dans les graviers.

La voiture de sécurité a été déployée, et plusieurs pilotes ont décidé de s’arrêter pour chausser des pneus slicks, notamment les deux pilotes Prema, Frederik Vesti et Ollie Bearman. Arthur Leclerc était en tête devant Richard Verschoor.

Le pari de chausser des gommes slicks, pris également par Théo Pourchaire, s’avérait risqué car la bruine tombait toujours sur le Red Bull Ring. La course a repris au cinquième tour.

Mais dès la relance, Verschoor est parti en tête-à-queue et a percuté le mur à l’ingérieur du virage 1. La voiture de sécurité est de nouveau sortie en piste, et Verschoor allait bien.

Leclerc et Ayumu Iwasa sont repassés eux aussi par la voie des stands afin de passer en gommes slicks. On retrouvait un duo composé de Crawford et Correa en tête, devant Maini.

La course a repris au huitième des 27 tours, et le peloton était très serré et très agité, avec de nombreux changements de direction très dangereux. Clément Novalak en profitait pour prendre la sixième place, alors que certains pilotes étaient en difficulté pour se mettre dans le rythme.

Le Français a ensuite pris la cinquième position, derrière deux de ses compatriotes. Victor Martins s’était emparé de la troisième place, et Isack Hadjar était quatrième. Pourchaire entamait une remontée mais pointait 16e, et parvenait moins à progresser dans le peloton que Vesti, revenu en 12e position.

Martins s’est rapproché du duo de tête, alors que le peloton atteignait la mi-course. Pourchaire est remonté au 15e rang, et Novalak a dépassé Hadjar. Martins s’est emparé de la deuxième place au 14e des 27 tours de la course, et il accusait 1"7 de retard sur le leader.

Crawford a toutefois repris du temps à Martins dans les tours qui ont suivi, tandis que Novalak était à l’attaque derrière Correa pour la dernière marche du podium. Novalak et Hadjar ont fini par dépasser Correa.

Enzo Fittipaldi est parti en tête-à-queue dans la ligne droite entre les 3e et 4e virages après avoir mis deux roues dans l’herbe. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée pour permettre l’évacuation de la monoplace du Brésilien.

Finalement, rien n’aura perturbé Crawford, qui remporte sa première course en F2. Il devance un trio de pilotes français, avec Martins et Novalak sur le podium, et Hadjar en quatrième position.

Correa sauve la cinquième place devant Stanek, Hauger, Doohan et le duo Prema, Bearman puis Vesti. Leclerc termine 15e et Pourchaire 16e.