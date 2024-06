F2, Autriche, Course Sprint : Bearman maîtrise la course

Par Camille Komaël 29 juin 2024 - 19:00





La séance de qualifications de vendredi a vu le moteur d’Hadjar partir en fumée alors que celui-ci était en pole provisoire. Malgré ça et sa non-participation à la fin de la séance, le Français a tout de même réussi à se qualifier dans le top 10. La pole pour dimanche est revenue à Hauger, devant le surprenant Dürksen et Bortoleto. Pour la course sprint d’aujourd’hui, on retrouve Maini en pole devant Bearman, tous deux ayant réalisé le dixième et le neuvième chrono.

C’est Bearman qui prend le meilleur envol et qui s’empare de la tête de la course au premier virage, tandis que Marti passe deuxième au quatrième virage. Pendant ce temps, Hadjar a chuté au classement et se trouve déjà hors des points. Bortoleto est en forme et dépasse Colapinto par l’extérieur avant de s’attaquer à Aron, cependant il manque de rentrer dans Barnard et se range donc derrière l’Estonien.

Alors que Bearman a creusé l’écart en tête dans ces premiers tours, Aron a su résister à la pression de Bortoleto et il prend maintenant l’avantage sur Barnard. Le jeune Britannique va ensuite se faire doubler par de nombreux concurrents au fil des tours, à commencer par Bortoleto et Colapinto.

Devant, Marti a réduit l’écart par rapport à Bearman et est à présent dans la zone DRS du pilote PREMA. Il va y rester quasiment tout le restant de la course, sans jamais attaquer. Barnard se fait doubler successivement par son coéquipier Dürksen, puis Hauger, O’Sullivan et Crawford.

Il reste maintenant moins de dix tours et Paul Aron attaque Maini pour la dernière place sur le podium : le pilote Hitech réussit sa manœuvre au virage 3, permettant également à Bortoleto derrière de passer le pilote indien. Bortoleto continue de mettre la pression sur Aron, mais l’Estonien résiste. Ce n’est en revanche pas le cas de Maini derrière eux, qui se fait doubler par Hauger et Crawford dans les derniers tours.

Oliver Bearman, loin au championnat, remporte sa première victoire de la saison et engrange ses premiers gros points au championnat, même s’il reste très loin du leader Paul Aron, troisième aujourd’hui. Deuxième, Pepe Marti sépare ces deux pilotes sur le podium. Bortoleto franchit la ligne en quatrième position tandis qu’Hauger est cinquième devant Crawford et Maini. Le dernier point du jour revient à Dürksen, huitième.