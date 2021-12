F2, Abu Dhabi, Qualif : Pole position pour Oscar Piastri

Oscar Piastri est l’homme en forme du moment en F2, et cela fait déjà un moment que ça dure. Le plus rapide en essais libres ce matin devant Jack Doohan, Oscar Piastri a récidivé en qualifications, et le même duo est resté en haut de la feuille des temps pour les qualifications.

Marcus Armstrong, récent nouveau vainqueur en F2, est d’abord le plus rapide en tout début de séance qualificative, mais il se fait vite devancer par Sato, puis Doohan, avant que Piastri ne prenne le commandement en 1.36.044. Lors de leur deuxième tentative, de nombreux pilotes améliorent, et tour à tour on voit la pole provisoire changer de main : Pourchaire, Doohan, Sato, Daruvala, Shwartzman... mais à la fin c’est toujours Oscar Piastri qui reprend son bien.

Alors que de nombreux pilotes rentrent aux stands se préparer pour leurs derniers tours décisifs, Ralph Boschung en profite pour se placer deuxième. Avec leurs pneus super tendres neufs, les adversaires de Piastri espèrent battre l’Australien, qui lui n’améliore pas sur son premier tour. Mais Boschung - bien qu’améliorant son chrono - reste à un dixième de Piastri tandis que Shwartzman échoue à 59 millièmes de la pole provisoire.

En revanche le deuxième tour lancé est meilleur et Doohan et Zhou se placent brièvement aux deux premières places... avant qu’encore une fois Oscar Piastri douche leurs espoirs dès le premier secteur, bien plus rapide qu’eux. Au final, le pilote PREMA reprend la pole pour plus de deux dixièmes, engrange quatre points supplémentaires et se rapproche encore un peu plus du titre de champion.

Jack Doohan impressionne avec sa deuxième place, pour seulement sa deuxième séance de qualifications en F2, qui plus est avec une monoplace qui n’est pas parmi les meilleures du plateau. Futur pilote de Formule 1, Zhou se qualifie troisième, de peu devant Shwartzman. Boschung, Pourchaire et Lawson se tiennent dans un mouchoir de poche (15 millièmes les séparent), et Drugovich, Ticktum et Daruvala concluent ce top 10.