F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course

Dernière course sprint de la saison et qui dit course sprint, dit grille inversée pour le top 10 des qualifications. On retrouve ainsi Cordeel en pole devant Duerksen. A noter qu’Antonelli, souffrant, ne prendra pas part à cette course. A l’extinction des feux, c’est Marti, en quatrième position, qui réalise le meilleur départ et qui prend la tête au premier virage. Hadjar se retrouve pris en sandwich entre deux concurrents et perd de nombreuses positions, en plus d’avoir endommagé sa Campos. Son concurrent pour le titre, Bortoleto, a quant à lui profité du grabuge pour gagner des places et il se retrouve cinquième devant Aron.

Miyata harponne Martins et écopera pour cette collision de dix secondes de pénalité. Bortoleto fait bon usage de son DRS pour grapiller des places : il dépasse d’abord Duerksen, puis Cordeel et son coéquipier Maini, pour ainsi se retrouver assez rapidement en deuxième position. Hadjar est lui bloqué derrière Beganovich et est pour l’instant hors des points.

Nous ne sommes qu’au 8è tour (sur 23) mais Maini est déjà en difficultés et se fait passer de tous les côtés, ce qui permet à Hadjar de rentrer dans les points. Devant, Bortoleto réduit peu à peu l’écart avec Marti, pendant qu’Hadjar continue de batailler avec Beganovich. La lutte pour la dernière marche du podium fait également rage entre Cordeel, Aron et Duerksen. Cordeel bloque ses roues au virage 12 et Aron double son coéquipier.

Mais quand Duerksen s’attaque à Cordeel, cela se passe moins bien et tous deux s’accrochent. Cordeel écope d’une pénalité de 10 secondes et Duerksen doit abandonner. Bearman avait profité de cet accrochage pour gagner deux places, mais il a lui aussi une pénalité, de 5 secondes pour sa part, pour avoir dépassé les limites de la piste trop souvent. Toujours en piste, Cordeel se fait passer par Beganovich et Hadjar sur la fin de course.

En tête, Marti n’a jamais été réellement inquiété et s’impose pour la première fois de sa carrière en F2, plus de deux secondes devant Bortoleto, qui rendre de l’avance au championnat sur Hadjar, sixième aujourd’hui et qui n’aura pas profité de la pénalité de Bearman, à 7 dixièmes près. Aron monte sur la troisième marche du podium tandis que c’est Beganovich qui est classé quatrième devant Bearman et donc Hadjar. Les derniers points reviennent à Browning et Verschoor.