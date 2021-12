F2, Abu Dhabi, Course Sprint 2 : Zhou gagne devant Shwartzman et Boschung

Il fait nuit sur le circuit pour cette deuxième course sprint lors de laquelle Marcus Armstrong, dixième de la course sprint 1, partira en pole devant Boschung. Rappelons qu’Oscar Piastri a été sacré champion de F2 grâce à sa troisième place tout à l’heure. Marcus Armstrong prend un bon départ, tout comme Boschung. Théo Pourchaire s’est en revanche mal élancé et il se retrouve au milieu d’un gros paquet de monoplaces côte à côte. Dans ce paquet, Piastri pousse Lawson hors piste et écopera de 5 secondes de pénalité.

Au troisième tour, Zhou dépasse Boschung pour la deuxième place tandis que juste derrière Shwartzman prend l’avantage sur Ticktum. Caldwell force le passage sur Deledda : l’Italien abandonne en stoppant sa HWA en piste, ce qui entraine l’intervention de la voiture de sécurité. La course est relancée à l’entame du septième tour et dans le peloton Nissany attaque Vips, mais Piastri en profite pour se faufiler. Cela ne dure pas longtemps car Vips prend l’aspiration et tente de repasser Piastri par l’extérieur alors que Nissany plonge lui à l’intérieur. Au freinage, tous trois ne peuvent pas passer de front et Piastri touche d’abord Nissany avant de taper Vips. Si Nissany peut continuer, Piastri et Vips doivent abandonner et la voiture de sécurité revient en piste.

La course reprend au onzième tour, mais pour peu de temps : le pauvre Marcus Armstrong connait un problème sur sa DAMS alors qu’il était en tête ! Gentiment, Zhou fait savoir à la radio qu’il est désolé pour lui, mais c’est bien le Chinois d’UNI-Virtuosi qui prend la tête de la course, maintenant sous régime de voiture de sécurité virtuelle. Dès que la course est relancée, Shwartzman dépasse Boschung.

Au 16è tour, Drugovich réalise un beau dépassement sur Daruvala : voilà le Brésilien cinquième. Deux tours plus tard Lundgaard est victime d’une crevaison suite à un contact avec Nissany et l’Israélien a quant à lui endommagé son aileron avant. A trois tours du drapeau à damiers, Lawson dépasse Daruvala.

En tête, Zhou n’a pas été inquiété depuis l’abandon d’Armstrong et il s’impose, empochant même les points du meilleur tour en course. Shwartzman termine deuxième et Boschung troisième. Ticktum et Drugovich se sont battus côte à côte durant le dernier tour, mais c’est finalement Ticktum qui prend la quatrième place, devant Drugovich. Lawson est sixième devant Daruvala et Doohan. Pourchaire et Viscaal complètent le top 10 mais ne marquent pas de point sur cette course.