F2, Abu Dhabi, Course Sprint 1 : Daruvala gagne, Piastri champion !

La grille étant déterminée à partir de l’ordre inverse du top 10 de la séance de qualifications, c’est Jehan Daruvala qui s’installe en pole, devant Dan Ticktum. L’Indien réalise un bon départ et conserve son avantage, mais à ses côtés on ne peut pas en dire autant de son coéquipier de chez Carlin Ticktum, qui perd deux places, au profit de Drugovich et Lawson. AU troisième tour, Ticktum se fait dépasser par les deux PREMA de Shwartzman et Piastri. Part 10è suite à sa pole, l’Australien leader du championnat est déjà cinquième.

Les deux PREMA semblent très en forme et se rapprochent à présent de Lawson. Au sixième tour Robert Shwartzman passe le Néo-Zélandais grâce au DRS et au tour suivant c’est Oscar Piastri qui fait de même. Au dixième tour, Drugovich se fait pressant derrière Daruvala, tandis que Shwartzman revient fort. Deux tours plus tard, Drugovich tente une attaque sur Daruvala mais cela ne passe pas, et le ralentissement engendré par cette bataille permet aux deux PREMA de revenir dans la lutte pour la victoire.

Les occasions semblent passées alors que les tours défilent : Shwartzman est à présent hors de la zone DRS de Drugovich, qui lui-même est à plus d’une seconde de Daruvala. Piastri reste en revanche dans la zone DRS de son coéquipier mais cette position lui suffisant au championnat, l’Australien ne prend pas de risque inutile. Hors des points, Lundgaard part en tête à queue devant Viscaal mais revient en course sans souci.

A trois tours du drapeau à damiers, Oscar Piastri attaque finalement son équipier Shwartzman, qui bloque les roues : Piastri réussit à prendre la troisième place. Devant, Daruvala a su gérer et il est à présent à l’abri.

C’est donc Jehan Daruvala qui s’impose sur cette première course sprint, devant Felipe Drugovich. Oscar Piastri termine troisième juste derrière le Brésilien et devient le champion 2021 de Formule 2. Robert Shwartzman prend la quatrième place. Plus loin, Lawson se classe cinquième devant Ticktum, Pourchaire et Zhou. Boschung et Armstrong concluent le top 10.