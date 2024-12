F2, Abu Dhabi, Course principale : Hadjar cale, Bortoleto champion

Par Camille Komaël 8 décembre 2024 - 13:27





Dernière course de la saison et le titre de F2 reste toujours à attribuer, avec Bortoleto qui compte seulement quelques points d’avance sur Hadjar. Mais le suspens est de courte durée puisque Hadjar cale sur la grille de départ et est poussé dans la voie des stands. Pendant ce temps, Victor Martins, qui a signé la pole vendredi, manque son envol et Bortoleto prend la tête de la course. Hadjar revient en piste mais compte un tour de retard. Signalons que Paul Aron aurait dû s’élancer troisième mais a été contraint de partir dernier pour une infraction au règlement concernant son aileron arrière, ce qui lui a également valu d’être disqualifié de la course sprint d’hier.

Derrière Bortoleto, son équipier Maini a un train de voitures derrière lui, composé de Duerksen, Marti, Beganovich et Martins. Dès le septième tour, les premiers pilotes s’arrêtent pour changer leurs pneus. Bortoleto s’arrête un tour plus tard mais sort trop large au virage 6, permettant à Duerksen de passer. Martins réussit également à doubler Bortoleto quelques virages plus loin.

Sur une stratégie alternative, Marti est en tête devant Verschoor et le reste un long moment, avant que le Néerlandais ne trouve l’ouverture au 18è tour. Duerksen, Martins et Bortoleto doivent quant à eux se frayer un passage parmi les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés, plus lents. Peu à peu ces pilotes s’arrêtent pour passer en pneus super tendres, Verschoor étant le dernier à le faire et ressortant sixième.

Désormais troisième, Bortoleto attaque Martins à quatre tours du drapeau à damiers et s’empare de la deuxième position. Avec ses nouveaux pneus super tendres, Verschoor est très rapide, il signe le meilleur temps au tour et double Martins à l’entame du dernier tour, après une erreur du Français au dernier virage du tour précédent. Marti remonte également bien derrière, dépassant Goethe et Beganovich dans les derniers tours.

Après 33 tours, la course s’achève avec une deuxième victoire cette saison pour Duerksen. Bortoleto termine deuxième et est sacré champion de F2, un an seulement après son titre en F3. Verschoor monte sur la troisième marche du podium. Martins franchit la ligne d’arrivée en quatrième position devant Bearman, Marti, Beganovich et Cordeel. Goethe et Miyata empochent les derniers points de la saison.