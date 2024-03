F1 Academy : Le résumé du week-end à Djeddah

Par Emmanuel Touzot 10 mars 2024 - 10:34





Ce week-end avait lieu la première course des F1 Academy, la discipline de niveau F4 dans laquelle s’affrontent de jeunes femmes, avec au bout la possibilité de disputer une saison à un plus haut niveau.

Doriane Pin, qui fait un double programme entre le WEC et la F1 Academy, était favorite de par son talent et son expérience de certains milieux sportifs différents. Et la Française n’a pas déçu, avec deux pole positions et deux courses terminées en tête sous le drapeau à damier.

La qualification se fait sur une seule séance, les deux tours les plus rapides servant à composer les deux grilles du week-end, puisqu’un meeting comporte deux courses. Et Pin a confirmé les espoirs placés en elle en signant la pole pour les deux courses, avec huit et six dixièmes d’avance sur Abbi Pulling, la jeune pilote de l’académie Renault.

Course 1

Doriane Pin a contrôlé la course du début à la fin malgré la pression que revenait régulièrement lui mettre Pulling. Maya Weug, la jeune pensionnaire de l’académie Ferrari, était solidement installée en troisième place.

La course a vu quelques incidents la rendre plus complexe. Lia Block a tapé le mur après une erreur, tandis que Lola Lovinfosse a éliminé Nerea Marti en toute fin de course. Mais rien n’a bloqué la marche triomphale de Doriane Pin, qui s’est imposée en maîtrisant toute sa course.

Course 2

On prenait les mêmes sur la grille, puisque Pin, Pulling et Weug étaient aux trois premières places. La deuxième course a été plus animée, avec malheureusement une autre manœuvre douteuse de Lola Lovinfosse.

La Française de 18 ans a été sortie de piste par Chloe Chambers, ce qui n’était évidemment pas de son fait, mais a ensuite voulu rejoindre la piste trop rapidement, ce qui n’a laissé à Lia Block aucune chance de l’éviter.

Plusieurs incidents ne sont pas venus troubler la quiétude de Doriane Pin en tête, mais la Française a malheureusement connu un problème en fin de course : elle n’a pas vu le drapeau à damier.

Pas prévenue par son ingénieur que la course était terminée, elle a continue à rouler après le drapeau et l’a franchi une deuxième fois, revenant à pleine vitesse sur la ligne droite de départ/arrivée.

Pénalisée de 20 secondes plusieurs heures après la course, une sanction totalement compréhensible vu le précédent de danger que cela crée, et ce même si la pilote n’est pas la principale responsable, Pin a chuté au neuvième rang, laissant Pulling remporter la course.

Au championnat, Pulling mène avec 44 points devant Weug (33), et Doriane Pin qui en a inscrit 32. Bianca Bustamante, la jeune pilote McLaren, est quatrième avec 18 points devant Marti (15 points) et Chambers (13). A noter que la pauvre Lia Block, malgré un coup de volant très prometteur, n’a pas ouvert son compteur de points.