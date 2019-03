Evans vise un nouveau podium en Corse

Cette semaine, Elfyn Evans s’est donné l’objectif d’obtenir un deuxième podium consécutif pour rester bien placé au Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Au début du mois, la troisième place du Gallois l’a propulsé à la cinquième place du classement général. Après des essais encourageants sur l’île de Beauté la semaine dernière, le pilote M-Sport Ford est convaincu qu’un autre podium est possible au Corsica linea - Tour de Corse (28-31 mars).

« Teemu (Suninen, son copilote) et moi avons passé deux journées d’essais ensemble et la voiture offrait vraiment de bonnes sensations », a-t-il confié. « Tout s’est passé comme prévu et je pense que nous devrions être dans le bon wagon. Nous visons tous un nouveau podium et nous travaillerons d’arrache-pied pour y parvenir. C’était génial de monter sur le podium au Mexique et cela nous a bien replacé au championnat. Nous partirons donc dans les cinq premiers cette semaine et nous devons capitaliser là-dessus pour obtenir un autre bon résultat. »

Rentré bredouille du Rallye Monte-Carlo, le Gallois avait pourtant difficilement commencé sa saison avant de prendre la cinquème place sur la neige suédoise puis sa belle performance sur le premier rendez-vous terre du calendrier. Ce week-end, il retrouvera l’épreuve où il avait pris pour la première fois les commandes d’un rallye en WRC même si le format de l’épreuve a changé depuis sa deuxième place en 2015.

« Cette année, le Tour de Corse offre tout un défi avec des spéciales inédites sur les deux tiers du parcours », a-t-il admis. « Les reconnaissances seront cruciales et il y aura beaucoup de travail à faire sur les notes. »

De son côté, le directeur de l’équipe M-Sport Ford World Rally Team Rich Millener a souligné l’importance de la première étape où les équipages parcouront 120 kilomètres de spéciales sans assistance.

« L’endurance sera la clé avec un vendredi entier sans assistance », a-t-il jugé. « Les équipages devront être tout particulièrement attentifs et un pilotage intelligent pourrait très bien apporter de gros points. »