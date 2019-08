Evans forfait en Allemagne, Greensmith rappelé

Elfyn Evans ne disputera par l’ADAC Rallye Deutschland ce mois-ci (22-25 août), lui qui continue de se remettre d’une blessure au dos.

Le pilote M-Sport n’a pu prendre le départ du Neste Finland Rally le week-end dernier, après s’être blessé au dos lors d’une lourde réception sur le Shell Helix Rally Estonia en juillet.

Les médecins qui surveillent la progression du Gallois ont décidé qu’un retour sur les routes en asphalte d’Allemagne n’était pas possible.

“C’est très frustrant de manquer des rallyes à un moment si important de la saison, mais je dois être sûr que la blessure évolue correctement”, explique Evans, quatrième au championnat pilotes.

“Aussi tentant que cela puisse être de juste ‘faire avec’ et revenir, la réalité est qu’il me faut plus de temps et que quand je reviendrai, ce sera en pleine possession de mes moyens et sans compromis.”

“Je pense que Scott (Martin, son copilote) et moi avait fait un début de saison solide, et je fais tout ce que je peux pour aider le processus et revenir dès que possible afin de poursuivre ce que nous avons commencé durant la première moitié de la saison.”

C’est Gus Greensmith qui remplacera Elfyn Evans. Le Britannique a déjà suppléé Evans le week-end dernier au Neste Rally Finland. Greensmith et son copilote Elliott Edmonson ont été préférés aux autres candidats parmi lesquels Éric Camilli et Hayden Paddon.

Les Britanniques disputeront ainsi leur troisième rallye dans une Ford Fiesta World Rally Car, et le premier sur asphalte.

Ils occupaient la neuvième place en Finlande, juste derrière leur équipier Teemu Suninen, quand ils sont sortis de la route contre un arbre lors du premier passage dans la spéciale de Ruuhimäki, après une incompréhension au niveau des notes.

Greensmith partagera une séance d’essais de trois jours avec Suninen la semaine prochaine en Allemagne, et se dit reconnaissant envers Malcolm Wilson et Rich Millener, de M-Sport Ford, pour lui donner la chance de remplacer Evans à nouveau.

“Comme tout le monde, j’espérais qu’Elfyn pourrait revenir cette fois. Je suis vraiment désolé pour lui, mais c’est important qu’il se remette pleinement”, a-t-il réagi.

“Je ne cache pas que l’asphalte est ma surface préférée, et je suis impatient de voir ce que je peux faire avec la Ford Fiesta en Allemagne.”

“C’est un rendez-vous duquel j’ai beaucoup d’expérience et Elfyn a déjà prouvé combien la voiture est compétitive sur cette surface. J’ai aussi gagné mon dernier rallye sur goudron et je pense être capable de me rapprocher des meilleurs.”

Le Team principal Millener a dit espérer qu’Evans serait prêt pour le Rally Turkey (12 - 15 septembre).

“Elfyn est frustré de ne pas être de retour en Allemagne et on le comprend, en particulier à un stade aussi crucial de la saison. Nous savons tous ce qu’il aurait été capable d’offrir là-bas, mais sa santé est le facteur le plus important et nous devons nous assurer qu’il ait récupéré à 100% avant de revenir derrière le volant.”

“Gus a fait des débuts positifs avec la meilleure spécification de la Fiesta sur terre, et nous voulions lui donner la même opportunité sur asphalte. Nous travaillons avec lui depuis plusieurs années maintenant, je sais qu’Elliott et lui tireront le meilleur de l’expérience.”

“Ils ont impressionné tout le monde au Rallye Monte-Carlo en début d’année, et je pense que nous pourrions bien voir quelques beaux progrès de leur part sur cette surface”, a-t-il ajouté.