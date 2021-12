Essais F2 de Yas Marina, jour 2 : Drugovich termine la journée en tête

Deuxième hier pour son retour chez MP Motorsport, Felipe Drugovich a continué de montrer sa bonne forme en finissant aujourd’hui en tête de la feuille des temps, en 1.35.614, largement devant son plus proche concurrent, le toujours impressionnant débutant Jack Doohan.

MATIN

Il faisait encore très beau ce matin à Abu Dhabi, et Caldwell est parmi les premiers en piste, afin de maximiser le temps en piste. C’est d’ailleurs le Britannique qui termine avec le plus de tours effectués (48) ce matin. Plusieurs drapeaux rouges ont pourtant interrompu la session, causés par Vesti, Correa, Samaia, Iwasa et Sargeant.

Côté chrono, on retrouve toujours Drugovich, Doohan et Daruvala au top, comme hier. Théo Pourchaire sur sa ART a fini la matinée en quatrième position, devant Lawson, Vips et Hughes.

APRES-MIDI

Beaucoup de tours ont pu être effectués cet après-midi, même si là encore des drapeaux rouges sont venus perturber la séance : Vesti, Hughes et Natori ont tous les trois immobilisé leur monoplace en piste à un moment donné.

On retrouve cet après-midi un nouveau nom en haut de la feuille des temps, avec le meilleur chrono pour Logan Sargeant sur sa Carlin. Daruvala termine l’après-midi deuxième et confirme une nouvelle fois sa bonne forme sur la Prema. Armstrong, Hauger et Doohan composent également le top 5 de l’après-midi, tandis que Lawson finit à la sixième place, devant Correa, Hughes, Samaia et Vips.

Chronos du matin

1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:35.614 35

2 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.079 34

3 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.228 47

4 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:36.258 45

5 Liam Lawson Carlin 1:36.271 31

6 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.329 22

7 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:36.465 16

8 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.551 44

9 Roy Nissany DAMS 1:36.612 44

10 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.618 26

11 Logan Sargeant Carlin 1:36.627 16

12 Olli Caldwell Campos Racing 1:36.720 48

13 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.766 18

14 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:36.870 31

15 Clément Novalak MP Motorsport 1:36.877 30

16 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:37.010 32

17 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.020 36

18 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.161 20

19 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:37.349 36

20 Calan Williams Trident 1:37.666 31

21 Teppei Natori Trident 1:37.666 29

22 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:37.916 21

Chronos de l’après-midi

1 Logan Sargeant Carlin 1:36.155 44 tours

2 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.271 46

3 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.380 51

4 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.426 46

5 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.495 48

6 Liam Lawson Carlin 1:36.608 48

7 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:36.687 41

8 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:36.783 34

9 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:36.864 45

10 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.921 51

11 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.992 49

12 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:37.000 48

13 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.094 42

14 Teppei Natori Trident 1:37.150 51

15 Roy Nissany DAMS 1:37.478 60

16 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:37.480 45

17 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.610 51

18 Calan Williams Trident 1:37.903 44

19 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:38.938 62

20 Clément Novalak MP Motorsport 1:38.999 38

21 Ralph Boschung Campos Racing 1:39.042 46

22 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:39.396 50