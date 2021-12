Essais F2 de Yas Marina, J1 : Daruvala place sa Prema en tête

Si la Formule 1 a plié bagage, la Formule 2 continue de tourner et a débuté ses essais d’après-saison aujourd’hui à Abu Dhabi. Jehan Daruvala était de retour chez Prema, équipe avec laquelle il a couru en Formule 3 en 2019, et il a signé le meilleur temps du jour, devant Drugovich qui est de retour lui aussi chez de vieilles connaissances, MP Motorsport. Jack Doohan a continué d’impressionner en plaçant son UNI-Virtuosi au troisième rang le matin comme l’après-midi.

Session du matin

Dans les trente premières minutes, c’est Felipe Drugovich qui signe le chrono de référence en 1.35.577. Ce temps ne sera pas battu de la matinée, même si Daruvala échoue de peu derrière.

Il y a eu plusieurs drapeaux rouges cette matinée, avec Clément Novalak, Amaury Cordeel, Frederick Vesti et Théo Pourchaire qui ont tous arrêté leur monoplace respective en piste à un moment donné, sans oublier une touchette entre Jüri Vips et Dennis Hauger.

Avec 47 tours, Ralph Boschung sur sa Campos est le pilote qui a effectué le plus de tours, et il se classe au total cinquième, derrière Lawson et devant Vips.

Session de l’après-midi

Deux drapeaux rouges ont interrompu la séance dès le début, avec Cordeel et Vips, mais de manière générale les équipes ont pu plus rouler lors de cette séance. Le duo de Carlin - Sargeant et Lawson - a même effectué plus de 120 tours.

Si Olli Caldwell est le premier homme à donner le tempo avec sa Campos en 1:40.217, c’est ensuite Daruvala qui s’empare du meilleur chrono. La première position va d’ailleurs plusieurs fois changer de main cet après-midi : Vesti se place devant, avant que Daruvala ne reprenne sa place... puis que Drugovich et Pourchaire le battent. Finalement, Daruvala trouve trois dixièmes pour revenir en première place, alors que Doohan améliore pour la troisième position.

Pourchaire termine quatrième devant Boschung. Calan Williams est le deuxième débutant le mieux placé avec sa Trident en sixième position. Un tour rapide tardif de Nissany le place septième, devant Juan Manuel Correa, qui effectuait là son grand retour en F2 depuis son accident, avec Charouz. Arrêté en piste en fin de session, Vesti prend le neuvième temps devant Hauger.

Chronos du matin :

1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:35.577 31 tours

2 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:35.622 26

3 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.055 41

4 Liam Lawson Carlin 1:36.208 29

5 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.482 47

6 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.571 19

7 Logan Sargeant Carlin 1:36.599 30

8 Roy Nissany DAMS 1:36.643 35

9 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:36.708 23

10 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:36.718 34

11 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.733 33

12 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.018 42

13 Dennis Hauger PREMA Racing 1:37.023 20

14 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.033 27

15 Clément Novalak MP Motorsport 1:37.069 26

16 Calan Williams Trident 1:37.070 26

17 Teppei Natori Trident 1:37.387 27

18 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:37.472 37

19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.566 27

20 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:37.677 12

21 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:38.887 28

22 Frederik Vesti DAMS 1:39.694 13

Chronos de l’près-midi :

1 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:35.435 46 tours

2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:35.793 44

3 Jack Doohan Virtuosi 1:35.851 44

4 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:35.981 46

5 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.340 33

6 Calan Williams Trident 1:36.705 48

7 Roy Nissany DAMS 1:36.859 41

8 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:36.886 34

9 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:36.912 45

10 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.960 44

11 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.031 44

12 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.073 40

13 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:37.077 52

14 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.547 38

15 Teppei Natori Trident 1:37.660 51

16 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:38.464 28

17 Logan Sargeant Carlin 1:38.709 63

18 Liam Lawson Carlin 1:38.908 64

19 Clément Novalak MP Motorsport 1:39.096 36

20 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:39.344 52

21 Marino Sato Virtuosi 1:39.451 53

22 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:40.973 13