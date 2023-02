Essais F2 de Sakhir : Verschoor signe le meilleur chono

Par Camille Komaël 16 février 2023 - 20:36





Cette semaine la Formule 2 a fait son retour sur les circuits avec trois jours d’essais à Bahreïn, où aura lieu la première course de la saison. Toutes les équipes sont au complet, et c’était l’occasion pour les nombreux débutants, tels que Victor Martins, Olli Bearman, Isaack Hadjar, Arthur Leclerc ou encore Zane Maloney, de poursuivre leur apprentissage.

A l’issue de la première journée, mardi, on a retrouvé sans surprise Théo Pourchaire en haut de la feuille des temps. Le Français va effectuer sa troisième saison dans la catégorie, qui plus est toujours chez ART, et il est donc le grand favori pour le titre 2023. Le pilote d’essais Sauber a hissé sa monoplace au premier rang le matin comme l’après-midi, avec Verschoor en deuxième position sur la journée, à égalité de chrono avec Arthur Leclerc, qui pilotera pour DAMS. Hormis un drapeau rouge pour un arrêt en piste de Vesti dans la dernière heure, cette journée s’est déroulée sans encombre.

Mercredi matin, c’est Vesti qui a signé le meilleur chrono, tandis que l’après-midi Verschoor a profité des conditions de piste plus fraiches pour s’emparer du meilleur temps absolu, seulement 8 millièmes devant Martins. Un drapeau rouge pour la Trident de Stanek arrêtée en piste a interrompu la dernière demi-heure de la matinée, alors que dans l’après-midi les Français Pourchaire et Novalak ont chacun entraîné une interruption de la séance.

Aujourd’hui jeudi enfin, dernier jour, les temps réalisés l’après-midi mardi et mercredi n’ont pas été battus et on retrouve des pilotes un peu moins en vue en haut de la feuille des temps : ce sont les Campos de Boschung (le matin) et de Maini (l’après-midi). Les écuries se sont en effet principalement concentrées sur les longs relais et les préparations de course. Deux drapeaux rouges ont perturbé la journée, quand la DAMS d’Arthur Leclerc s’est arrêtée en piste, puis cela a été au tour de la Trident de Stanek, tous deux l’après-midi.