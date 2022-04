Essais F2 à Barcelone : Drugovich le plus rapide

Après les deux premiers week-ends de la saison disputés au Moyen-Orient, la F2 était en pause... jusqu’à cette semaine et trois jours d’essais à Barcelone, où la météo a été mitigée.

Mardi matin, la première session a débuté sous quelques gouttes de pluie et il y a eu peu de roulage, avec en plus trois drapeaux rouges : Williams en tête à queue, la Carlin de Lawson en panne, et surtout Bölükbasi, de retour après son gros crash de Jeddah, qui a perdu le contrôle de sa monoplace au virage 9 et a tapé les barrières, endommageant grandement sa Charouz.

L’après-midi a été plus productif avec plus de tours complétés par les pilotes, même si là encore deux drapeaux rouges ont perturbé la séance (Vips et Sargeant). Au final, Boschung a été le plus rapide devant Armstrong et les Japonais Iwasa et Sato, Drugovich complétant le top 5.

Mercredi, Cem Bölükbasi n’a pas roulé, les réparations étant encore en cours sur sa Charouz. Seuls 21 pilotes ont donc pris la piste, et comme la veille la pluie menace la matinée. Mais à part une brève averse, la piste est finalement restée sèche. Il y a encore eu de nombreuses interruptions : c’est d’abord Sato qui s’est arrêté dans la ligne droite dans la première heure, puis plusieurs sorties ont eu lieu au virage 5 (Iwasa, Hughes, Caldwell) tandis que Vips est parti en tête à queue au virage 11 et que Caldwell était de nouveau arrêté, mais cette fois au virage 4. Malgré ces drapeaux rouges, les pilotes ont pu effectuer de nombreux tours.

L’après-midi également une averse est venue perturber la session : c’était trop d’eau pour les pneus slicks, mais pas assez pour les pneus pluie... Le seul drapeau rouge de l’après-midi a été causé par Calan Williams. Le meilleur temps est revenu à Roy Nissany, grâce à son chrono du matin. Verschoor, Iwasa, Boschung et Williams suivent également avec un temps signé le matin.

Aujourd’hui jeudi était la dernière journée : il a enfin fait beau ! David Beckmann a signé son retour dans la discipline chez Charouz, Cem Bölükbasi souffrant d’un problème physique. Dès la session du matin, le meilleur temps de ces trois jours tombe, avec Lawson qui tourne en 1.27.888. Le Néo-Zélandais parvient encore à améliorer son chrono, avec que Novalak ne provoque un drapeau rouge. Quand les essais reprennent, Drugovich bat le temps de Lawson : 1.27.529, cela restera comme le meilleur chrono de ces trois jours d’essais. Doohan atteint quant à lui les 50 tours en cette matinée ensoleillée.

La session de l’après-midi a démarré en retard à cause d’une maintenance, et les équipes se sont concentrées sur les longs relais et simulations de course. La séance a été interrompue à trois reprises (Vips, Vesti et Hauger). Drugovich est donc le plus rapide de la journée, devant Lawson, Doohan et Verschoor qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Hauger a le cinquième temps devant Iwasa, Daruvala et Pourchaire. Fittipaldi et Sargeant complètent le top 10 du jour, tous ces meilleurs chronos ayant été signés le matin.

On retrouvera la F2 à Imola la semaine prochaine pour la troisième manche de la saison.