Essais F2 à Abu Dhabi, J3 : Mazepin conclut 2019 en tête

Pour cette dernière journée d’essais, les pilotes prennent tous assez tôt la piste lors de la première session. Au bout de quinze minutes, on retrouve les deux Carlin en tête, Nikita Mazepin étant le premier à descendre sous la minute 51 au tour, devant son équipier Tsunoda. Il n’est pas en haut de la feuille des temps aujourd’hui, mais Louis Delétraz n’en est pas loin, en troisième position. Le Suisse améliore d’ailleurs ensuite son chrono pour passer deuxième, avant que Callum Ilott ne lui passe devant, le Britannique terminant à seulement 29 millièmes de Mazepin.

Comme les deux jours précédents, les équipes se sont ensuite concentrées sur les longs relais, avec 620 tours complétés par l’ensemble des pilotes avant la pause déjeuner. Du coup, le classement n’a pas changé sur le reste de la session.

L’après-midi s’est déroulé de la même manière, avec les équipes essayant de profiter au maximum du temps en piste pour récolter des données pour leurs simulations de course. Boschung était le premier pilote en haut de la feuille des temps, devant les deux HWA de Markelov et Alesi. Puis les deux coéquipiers de cette nouvelle équipe - qui replace Arden - ont dépassé le Suisse après une heure d’essais.

La séance ne s’est toutefois pas déroulée sans accroc pour Giuliano Alesi puisqu’il a été à l’origine du seul drapeau rouge de la journée, quand son HWA a été contrainte à l’arrêt en piste. Ilott s’installe brièvement en tête après l’interruption, avant que Mick Schumacher ne s’empare du meilleur chrono, sur son premier réel tour de la session. Le jeune allemand conservera cette place jusqu’au drapeau à damiers.

Mais les chronos de l’après-midi sont plus lents que ceux du matin, et le top 10 du jour se compose donc uniquement des meilleurs temps réalisés le matin : Mazepin est donc le plus rapide devant Ilott, Delétraz, Boschung et Ticktum. Robert Schwartzman se classe sixième, Tsunoda, Zhou, Piquet et Mick Schumacher le suivent dans le même dixième.

Rendez-vous en 2020 !