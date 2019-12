Essais F2 à Abu Dhabi, J2 : Delétraz reste au top

La deuxième journée d’essais commence comme la première : par des simulations de qualifications. C’est Mick Schumacher qui détient le premier chrono de référence, en 1.51.308, mais Louis Delétraz améliore grandement ce temps et signe le meilleur temps en 1.50.461... imité par Callum Ilott sur l’UNI-Virtuosi qui réalise exactement le même chrono ! C’est ensuite Marcus Armstrong sur la ART qui détrône de peu les deux pilotes : voilà le Néo-Zélandais en haut de la feuille des temps en 1.50.436.

Mazepin était quatrième derrière eux quand sa Carlin l’a trahi en piste : le drapeau rouge est brandi afin de dégager sa monoplace. Aucun pilote ne parvient ensuite à améliorer le meilleur temps d’Armstrong, qui termine donc la matinée en tête.

L’après-midi - encore une fois comme hier - les équipes se sont plutôt concentrées sur les longs relais : les 19 pilotes en piste ont réalisé 682 tours ! 19 pilotes, car Mick Schumacher n’a pas pu prendre part à la session de l’après-midi, sa PREMA étant en réparation pour problème mécanique.

Giuliano Alesi mène durant la première heure, avant que Drugovich et Boschung sur les MP Motorsport ne le dépassent. Le débutant de chez PREMA Robert Schwartzman s’installe ensuite en haut de la feuille des temps et y reste quasiment tout le reste de l’après-midi... jusqu’à cinq minutes du drapeau à damiers, quand Delétraz signe une nouvelle fois le meilleur chrono définitif.

Derrière le Suisse et le Russe, on retrouve Ilott, Mazepin, Zhou et Boschung grâce à leurs chronos du matin. Septième, Piquet a quant à lui amélioré durant l’après-midi alors que Ticktum, Drugovich et Lundgaard ont fait mieux le matin.

Demain aura lieu la dernière journée d’essais post-saison.

Matin :

1 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:50.436 40

2 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:50.461 39

3 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:50.461 25

4 Nikita Mazepin Carlin 1:50.501 22

5 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:50.564 42

6 Ralph Boschung MP Motorsport 1:50.630 32

7 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:50.804 31

8 Dan Ticktum DAMS 1:50.818 27

9 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:50.831 37

10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:50.888 36

11 Mick Schumacher PREMA Racing 1:50.897 12

12 Niko Kari Campos Racing 1:51.032 30

13 Yuki Tsunoda Carlin 1:51.172 36

14 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.193 23

15 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:51.302 27

16 Sean Gelael DAMS 1:51.313 24

17 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:51.479 45

18 Roy Nissany Trident 1:51.979 36

19 Marino Sato Trident 1:51.986 38

20 Guilherme Samaia Campos Racing 1:52.276 35

Après-midi :

1 Louis Deletraz Charouz Racing System 1:50.124 44

2 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:50.176 29

3 Nikita Mazepin Carlin 1:50.635 27

4 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:50.812 47

5 Ralph Boschung MP Motorsport 1:50.869 24

6 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:51.134 33

7 Yuki Tsunoda Carlin 1:51.175 29

8 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.536 33

9 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:51.679 44

10 Marino Sato Trident 1:51.877 30

11 Guilherme Samaia Campos Racing 1:52.035 16

12 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:52.172 43

13 Sean Gelael DAMS 1:55.916 49

14 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:55.961 37

15 Dan Ticktum DAMS 1:56.111 43

16 Roy Nissany Trident 1:56.124 43

17 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:56.261 37

18 Niko Kari Campos Racing 1:56.283 32

19 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:56.643 42

20 Mick Schumacher PREMA Racing - -