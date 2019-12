Essais F2 à Abu Dhabi, J1 : Delétraz le plus rapide

Ce jeudi marquait la première journée des essais d’après-saison de F2, qui vont durer trois jours à Abu Dhabi. C’est l’occasion pour les débutants de se familiariser avec les nouvelle machine, pour les plus anciens de découvrir une nouvelle équipe, et pour d’autres d’essayer d’obtenir un volant pour la saison 2020. Chez Carlin cette saison, Louis Delétraz est passé chez Charouz et c’est l’expérimenté suisse qui a signé le meilleur temps de la journée, lors de la session du soir.

La journée n’avait pas bien débuté pour le débutant Marcus Armstrong, qui a dû arrêter sa ART en piste dès le tour d’installation. Une fois la session relancée, c’est Felipe Drugovich, un autre débutant, qui a été le premier à signer un chrono, mais très loin de ceux du week-end passé. Louis Delétraz est ainsi le premier à réaliser un vrai chrono de référence, en 1.51.080. Mick Schumacher améliore et passe sous la barre de la minute 51 : il s’installe en haut de la feuille des temps avec un tour en 1.50.947.

Delétraz améliore légèrement son chrono, mais cela ne suffit pas à déloger l’Allemand de PREMA de la première position. La suite de la séance consiste surtout pour les équipes à travailler les longs relais et il n’y a pas d’amélioration significative. C’est donc Mick Schumacher qui signe le meilleur temps de la matinée, suivi de très près par Louis Delétraz, puis par Nikita Mazepin.

Lors de la session de l’après-midi, Campos a été la première équipe à revenir en piste, et leur pilote Niko Kari détenait le meilleur temps, devant Louis Delétraz. Le coéquipier du Suisse chez Charouz, Pedro Piquet, s’établissait ensuite en haut de la feuille des temps et y restait un petit moment. Puis les pilotes ART ont décidé de montrer ce dont ils étaient capables : ils signent les deux meilleurs chronos, Lundgaard devançant Armstrong de deux dixièmes.

Deux drapeaux rouges viennent interrompre les essais : c’est d’abord Drugovich qui est arrêté en piste, puis Raghunathan en fin de journée. Après ce dernier drapeau rouge, les pilotes reviennent en piste pour des simulations de tours de qualifications. Armstrong passe devant son coéquipier danois, et Louis Delétraz déloge les deux ART des premières places : le pilote Charouz tourne en 1.50.543 et signe le record du jour.

Delétraz, Armstrong et Lundgaard sont donc le trio de tête de la journée. Derrière eux, les pilotes ont signé leur meilleur chrono le matin : Mick Schumacher se classe quatrième devant Mazepin, Zhou et Gelael. Huitième, Artem Markelov a quant à lui signé son meilleur temps l’après-midi. Grâce à leur temps du matin, Ghiotto et Ilott complètent le top 10.

Demain, deux changements de pilotes auront lieu : Boschung prendra la place de Raghunathan chez MP Motorsport et Nissany roulera pour Trident à la place de Ghiotto.

Temps et tours du matin :

1 Mick Schumacher PREMA Racing 1:50.947 32

2 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:50.958 18

3 Nikita Mazepin Carlin 1:51.034 22

4 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:51.178 26

5 Sean Gelael DAMS 1:51.449 31

6 Luca Ghiotto Trident 1:51.570 27

7 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:51.585 18

8 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.626 19

9 Dan Ticktum DAMS 1:51.692 28

10 Niko Kari Campos Racing 1:51.963 28

11 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:52.021 33

12 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:52.077 32

13 Yuki Tsunoda Carlin 1:52.155 27

14 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:52.281 30

15 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:52.448 32

16 Marino Sato Trident 1:52.516 28

17 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:52.653 22

18 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:52.721 23

19 Mahaveer Raghunathan MP Motorsport 1:53.505 22

20 Guilherme Samaia Campos Racing 1:53.540 19

Temps et tours de l’après-midi :

1 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:50.543 49

2 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:50.798 28

3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:50.923 28

4 Mick Schumacher PREMA Racing 1:50.966 28

5 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.523 26

6 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:51.685 33

7 Dan Ticktum DAMS 1:51.724 35

8 Sean Gelael DAMS 1:51.840 39

9 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:51.977 28

10 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:52.091 35

11 Niko Kari Campos Racing 1:52.117 25

12 Mahaveer Raghunathan MP Motorsport 1:52.467 24

13 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:52.796 35

14 Roy Nissany Trident 1:52.881 25

15 Guilherme Samaia Campos Racing 1:54.082 15

16 Nikita Mazepin Carlin 1:55.393 33

17 Yuki Tsunoda Carlin 1:55.786 33

18 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:56.396 44

19 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:56.629 22

20 Luca Ghiotto Trident 1:56.789 23