Essais de Jerez, jour 3 : Mick Schumacher le plus rapide du jour et de la semaine

C’est toujours par une météo clémente que se déroule cette dernière journée d’essais à Jerez. La semaine prochaine, les équipes seront toujours en Espagne, mais à Barcelone, pour les derniers essais d’avant saison. Toujours en forme, Nyck De Vries s’installe en première position dès les premiers instants, devant Mick Schumacher. Mais l’Allemand améliore rapidement et se place en haut de la feuille des temps. Durant cette première heure, les pneus tendres sont de sortie et les chronos tombent. Mick Schumacher améliore encore une fois avant que Louis Delétraz ne parvienne à le déloger de la première place. Mais le débutant de chez PREMA n’avait pas fini : il reprend le meilleur temps, manquant de peu (28 millièmes) de passer sous la minute 24.

Alors que la première heure d’essais n’est pas encore finie, un premier drapeau rouge est agité car Sean Gelael a arrêté sa PREMA entre les virages 4 et 5. Quelques minutes plus tard, la séance est de nouveau interrompue, cette fois c’est Nikita Mazepin qui est parti en tête à queue au premier virage. Quand la séance reprend, Aitken réussit à hisser sa Campos en deuxième position. Un dernier drapeau rouge intervient quand Mick Schumacher part en tête à queue avant le dernier virage, arrêtant sa PREMA au milieu de la piste.

La pause méridienne n’était que d’une heure aujourd’hui et c’est donc à 13h que les monoplaces ont repris la piste. Avec un chrono d’1.25.710, Antonio Fuoco occupe la première place pendant une grande partie de l’après-midi, à peine deux millièmes devant son coéquipier Giuliano Alesi. Les équipes se concentrent alors sur les longs et courts relais, ainsi que les essais d’arrêts aux stands. C’est seulement dans les dernières minutes que le duo de Trident a perdu ses premières places, quand Jordan King a placé sa MP Motorsport en tête. Le Britannique n’avait pas pu tourner hier suite à un problème mécanique.

La séance de l’après-midi est interrompue à trois reprises : c’est d’abord Juan Manuel Correa et Aitken qui se sont arrêtés au même moment en piste... mais pas au même endroit ! Au moins un seul drapeau rouge aura été agité pour les deux... Ensuite, Nikita Mazepin a arrêté sa ART entre les virages 4 et 5. Enfin, une dernière interruption de la séance a eu lieu à trente minutes du drapeau à damiers, quand Giuliano Alesi s’est arrêté en piste au virage 8.

Au final, Mick Schumacher signe le meilleur temps de la journée en 1.24.028, chrono qui est également le record sur les trois jours d’essais. Aitken est deuxième devant Delétraz et Latifi. Tous ces chronos ont été signé le matin. Nyck De Vries se place cinquième, suivi par les Français Boccolacci et Alesi. Huitième, Luca Ghiotto devance Sean Gelael et Richard Verschoor.

Rendez-vous dès mardi à Barcelone pour les prochains essais !