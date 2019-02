Essais de Jerez, jour 2 : De Vries toujours le plus rapide

C’est toujours sous le soleil que se déroule cette deuxième journée d’essais hivernaux en Espagne. Un changement de pilote est à noter par rapport à hier : Antonio Fuoco a remplacé Ralph Boschung chez Trident. Il reste en effet une place disponible dans l’équipe italienne, qui teste ainsi ses options. Ce sont d’ailleurs les deux pilotes Trident, Alesi et Fuoco, qui sortent en piste en premier. Mais c’est Nyck De Vries qui signe le premier meilleur temps de référence, devant Delétraz. Le Néerlandais améliore d’ailleurs encore au tour suivant et passe sous la minute 25, en tournant en 1.24.723. Ceci restera d’ailleurs le meilleur chrono de la journée.

Après une heure d’essais ce matin, De Vries occupe donc la première position, devant Ghiotto et Mick Schumacher, tous sous la minute 25. Le premier drapeau rouge de la journée intervient à mi-séance pour une inspection de la piste. Un quart d’heure plus tard, la séance est déjà interrompue de nouveau, car Latifi est sorti de la piste au virage 8. Le reste de la matinée se déroule sans encombre, les pilotes se concentrant sur les longs relais... jusqu’à cinq minutes de la fin, quand Luca Ghiotto sort large lui aussi au virage 8 et touche les barrières. La session du matin n’est pas repartie.

Après deux heures de pause méridienne, c’est le possesseur du meilleur temps de la journée, Nyck De Vries, qui sort des stands le premier, mais cette fois c’est le débutant Callum Ilott qui signe le premier meilleur chrono, devant son coéquipier de chez Sauber, Juan Manuel Correa, et Antoine Hubert. Les équipes se concentrent sur les simulations de course et peu d’améliorations ont lieu.

Après la mi-séance, Hubert sort large au virage 4 et son Arden est coincée dans les graviers : le drapeau rouge est de sortie pour la première fois cet après-midi. Il y en aura encore un dernier, quand Ilott arrête sa voiture au premier virage à le suite d’un léger contact. Quand la séance reprend, Boccolacci s’empare du meilleur chrono de l’après-midi, mais loin de ceux du matin. Giuliano Alesi améliore lui aussi dans les derniers instants pour prendre la deuxième place.

Aux temps cumulés de la journée, aucun chrono de l’après-midi ne se retrouve dans le top 10. Celui-ci est donc basé uniquement sur les temps réalisés le matin et c’est ainsi que Nyck De Vries est - comme hier - le plus rapide de cette deuxième journée. Contrairement à hier, le Néerlandais a peu d’avance sur ses premiers poursuivants, Ghiotto et Zhou. Louis Delétraz signe le quatrième meilleur temps, devant Mick Schumacher et Nicholas Latifi. Sergio Sette Camara est septième, Callum Ilott huitième. Enfin, Juan Manuel Correa et Verschoor complètent ce top 10.