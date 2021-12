Essais de F2 de Yas Marina, jour 3 : Doohan conclut avec le meilleur temps

Troisième et dernière journée d’essais post-saison à Abu Dhabi aujourd’hui, et après avoir été régulièrement dans le top 3, Jack Doohan a réussi à finir en tête ce matin. Il devance au final deux autres pilotes qui ont également trusté les premières places tout au long de ces trois jours : Felipe Drugovich et Jehan Daruvala. Si on combine les chronos des trois jours en revanche, c’est Drugovich qui a le meilleur temps, signé hier.

MATIN

Les conditions ce matin étaient plus fraîches que ces deux derniers jours, mais - fait rare - il n’y a eu aucun drapeau rouge, ce qui a permis aux équipes d’effectuer un grand nombre de tours. En effet, quasiment la moitié des pilotes a réussi à couvrir plus de 50 tours, et Jack Doohan , en plus de réaliser le meilleur temps, est celui qui en a fait le plus, à savoir 59.

Doohan s’est très tôt placé en haut de la feuille des temps, en compagnie de Drugovich, seulement 29 centièmes derrière lui. Les écarts sont d’ailleurs plutôt serrés puisque derrière eux, Boschung, Lawson et Sargeant se tiennent en moins de 70 millièmes. Pourchaire et Nissany suivent, tandis qu’Armstrong - huitième - ne devance Daruvala que de trois millièmes et qu’Hauger n’est pas loin du tout en dixième position.

APRES-MIDI

Grands débuts en F2 pour le pilote turc Cem Bolukbasi lors de ces essais, et cet après-midi c’est lui qui signe le premier chrono de référence avec sa MP Motorsport. Mais au fil de la session, il va perdre des places au classement et au drapeau à damiers on retrouve une nouvelle fois Drugovich et Daruvala aux deux premières positions.

La séance a cette fois été perturbée à deux reprises, par Boschung et Vesti arrêtés en piste, mais de nombreux tours ont quand même pu être effectués, avec le maximum pour Vips et ses 56 tours. Au classement, derrière Boschung et Daruvala, on retrouve le premier débutant qui est cette fois Dennis Hauger sur la Prema. Vips et Nissany se suivent de près en quatrième et cinquième position. Amaury Cordeel a placé sa monoplace des nouveaux entrants Van Amersfoort à la sixième place, devant Armstrong et Novalak. Correa et Bolukbasi concluent ce dernier top 10 de la saison 2021.

Chronos du matin :

1 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.110 59 tours

2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.139 49

3 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.203 41

4 Liam Lawson Carlin 1:36.242 55

5 Logan Sargeant Carlin 1:36.270 53

6 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:36.415 55

7 Roy Nissany DAMS 1:36.492 54

8 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.550 52

9 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.553 45

10 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.572 44

11 Calan Williams Trident 1:36.613 50

12 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:36.641 58

13 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.674 47

14 Ayumu Iwasa DAMS 1:36.695 55

15 Clément Novalak MP Motorsport 1:36.716 50

16 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:36.780 54

17 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:36.784 49

18 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:36.845 55

19 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.014 34

20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.388 57

21 Teppei Natori Trident 1:37.644 56

22 Cem Bolukbasi Van Amersfoort Racing 1:38.887 38

Chronos de l’après-midi :

1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.342 43 tours

2 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.457 39

3 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.838 41

4 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:37.002 56

5 Roy Nissany DAMS 1:37.026 46

6 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:37.252 44

7 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:37.379 50

8 Clément Novalak MP Motorsport 1:37.526 32

9 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:37.759 50

10 Cem Bolukbasi Van Amersfoort Racing 1:37.818 46

11 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.836 44

12 Calan Williams Trident 1:37.946 55

13 Teppei Natori Trident 1:38.060 53

14 Olli Caldwell Campos Racing 1:38.139 35

15 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:38.798 55

16 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:39.051 53

17 Logan Sargeant Carlin 1:39.205 41

18 Liam Lawson Carlin 1:39.409 25

19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:39.558 45

20 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:39.692 53

21 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:39.735 53

22 Ralph Boschung Campos Racing 1:40.233 12