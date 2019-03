Essais de Barcelone, F2, Jour 3 : De Vries toujours le plus rapide

Le soleil est revenu pour cette dernière journée d’essais à Barcelone. Si Latifi est le premier à s’engager en piste, c’est - cela devient une habitude - Nyck De Vries qui est le plus rapide sur la première heure de ces essais. Certains pilotes passent ensuite en pneus tendres pour réaliser des simulations de qualifications. Luca Ghiotto - probablement le principal concurrent de De Vries pour le titre cette saison - signe alors le meilleur chrono... mais pour peu de temps, puisque Nyck De Vries chausse lui aussi les pneus tendres et reprend la première position. Juste avant la mi-séance, le pilote ART cause le premier drapeau rouge de la journée en partant en tête à queue au virage 5. Le reste de la session du matin est consacrée aux simulations de courses et aux essais d’arrêts aux stands, ce qui fait qu’on ne constate aucune amélioration des chronos.

Après seulement une heure de pause méridienne aujourd’hui, la session de l’après-midi démarre, mais il faut attendre une dizaine de minutes avant de voir les premiers pilotes en piste. Roberto Merhi est installé en haut de la feuille des temps une majeure partie de l’après-midi, alors que les équipes se concentrent sur les longs relais. Vingt minutes avant le drapeau à damiers, Juan Manuel Correa bouleverse la hiérarchie en signant le meilleur chrono de l’après-midi.

Cette dernière journée d’essais s’achève donc comme souvent : avec un meilleur temps pour Nyck De Vries. Luca Ghiotto est deuxième devant Louis Delétraz et Zhou. Cinquième, Matsushita devance Mazepin. On retrouve ainsi uniquement les équipes ART, UNI-Virtuosi et Carlin aux six premières positions. Aitken est septième devant Sette Camara, Gelael et Boschung. Onzième, Mick Schumacher s’est employé à rattraper le temps perdu hier et a effectué le plus grand nombre de tours (114).

Les essais d’avant-saison sont terminés et nous reverrons donc les F2 en action lors de leur premier week-end de course, à Bahreïn du 29 au 31 mars.