Essais de Barcelone, F2, Jour 2 : Sette Camara signe le meilleur chrono

Quand la voie des stands ouvre à neuf heures ce matin, les conditions sont plus fraîches qu’hier. Toujours en forme, Nyck De Vries est le pilote à donner le rythme sur ce début de session, en 1.28.922. Il est ensuite battu par Nicholas Latifi, puis le premier drapeau rouge de la journée intervient quand Juan Manuel Correa arrête sa Sauber au virage 8. Une fois la voiture de l’Américain évacuée, Nyck De Vries reprend immédiatement la première place. Cependant, les temps s’améliorent encore, et cette fois c’est Luca Ghiotto qui parvient à battre le Néerlandais d’ART.

Encore une fois, Nyck De Vries a de la ressource et il reprend le meilleur chrono, qu’il conservera une grande partie de la session matinale. A mi-séance, un nouveau drapeau rouge est agité car Mahaveer Raghunathan est arrêté en piste au virage 15. Peu après le drapeau vert, la session est une encore interrompue à cause d’une MP Motorsport, mais cette fois c’est celle de Jordan King, qui est sorti large au troisième virage.

A trente minutes du drapeau à damiers, Sergio Sette Camara s’empare du meilleur chrono en 1.27.392, un temps qui ne sera pas battu, ni sur le restant de la matinée, ni sur la journée. Un dernier drapeau rouge interrompt la séance à cause d’un problème technique sur la PREMA de Mick Schumacher : l’Allemand est contraint de stopper sa monoplace à la sortie de la voie des stands.

Après la pause de midi, c’est Matsushita qui signe le meilleur temps et qui le conservera une grande partie de l’après-midi, même si celui-ci est bien loin des chronos du matin. En effet, l’après-midi est très studieux chez toutes les équipes, qui travaillent sur les longs relais. Un seul drapeau rouge vient perturber ce travail après quarante minutes d’essais : Nikita Mazepin est parti en tête à queue au virage 4 et sa ART est arrêtée en piste. Sur la fin de la séance, Boschung est le seul pilote à passer sous la minute 29 sur un tour et s’installe donc en première position sur la séance de l’après-midi, devant Merhi qui a lui aussi amélioré sur les vingt dernières minutes.

Au total sur la journée, tous les pilotes ont signé leur meilleur chrono ce matin : Sergio Sette Camara termine donc la journée en tête, devant Nyck De Vries et Zhou. Louis Delétraz se place quatrième, Luca Ghiotto cinquième et Mick Schumacher sixième. A noter que le jeune allemand de PREMA n’a tourné que 13 tours le dernier quart d’heure de cet après-midi, à la suite du problème technique du matin sur sa monoplace. Nicholas Latifi termine septième, le Canadien étant suivi par Ilott et Matsushita. Sean Gelael conclut ce top 10.

La dernière journée d’essais hivernaux aura lieu demain.