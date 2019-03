Essais de Barcelone F2, jour 1 : De Vries toujours devant

Les deuxièmes et derniers essais hivernaux de Formule 2 ont débuté ce matin à Barcelone. La voie des stands a été ouverte à 9h30 pour trois premières heures d’essais, sous un ciel gris. Les deux Trident de Giuliano Alesi et de Ralph Boschung ont été les premières à sortir en piste. Quelques minutes à peine après le début de la session, le premier drapeau rouge est déjà agité : le nouvel arrivé chez MP Motorsport, Mahaveer Raghunathan, a stoppé sa voiture au virage 7. A peine la session a-t-elle repris qu’elle est de nouveau interrompue, cette fois pour nettoyer la voie des stands.

Au bout d’une heure d’essais, seul Raghunathan a signé un chrono, mais enfin cela s’agite un peu plus en piste. King passe d’abord sous la minute 30, puis Louis Delétraz prend la première position en 1.28.919. Comme à Jerez, c’est finalement encore Nyck De Vries - un des favoris au titre rappelons-le - qui s’empare du meilleur temps en 1.28.821. Personne ne parviendra à le déloger sur cette session matinale. Signalons qu’aucune des deux PREMA n’a réalisé de tour chrono.

Après deux heures de pause déjeuner, l’action a repris sous un ciel bleu cette fois. Ghiotto est le plus rapide en début de séance, tournant un peu moins vite que les leaders de ce matin, en 1.29.176. Cette session de l’après-midi est consacrée aux simulations de course et aux essais d’arrêts aux stands, une nouveauté pour les pilotes débutants qui viennent de F3 ou GP3. Un premier drapeau rouge est agité après une heure d’essais, quand Merhi a arrêté sa Campos au deuxième virage.

Quand la session reprend, Juan Manuel Correa prend la deuxième place... mais il est rapidement relégué plus loin par Nyck De Vries - encore lui - qui se place d’abord deuxième, puis premier. Son coéquipier le suit dans son sillage, puisque Mazepin s’installe au deuxième rang. Au début de la dernière heure d’essais, c’est Mick Schumacher qui surgit en première position, avec un meilleur temps en 1.28.866. Il reste devant jusqu’aux dernières minutes de la séance, lors desquelles plusieurs pilotes tentent un tour chrono... dont Nyck De Vries bien sûr, qui reprend la première position.

Alors que la séance est sur le point de se terminer, le dernier drapeau rouge de la journée intervient, amené par le même pilote qui avait entraîné le premier drapeau rouge de la journée : Raghunathan. Il s’est arrêté au virage 8. La session ne reprend pas et se termine donc avec Nyck De Vries en première position. Derrière le Néerlandais, on retrouve l’expérimenté Sergio Sette Camara, puis Nikita Mazepin. Grâce à leurs temps du matin, Luca Ghiotto et Louis Delétraz se classent 4è et 5è de la journée, passant ainsi Mick Schumacher, quatrième de l’après-midi mais sixième au total. Aitken (chrono du matin) est septième devant Zhou. Huitième sur la journée, Gelael devance Boschung et Latifi (le Canadien ayant également signé son meilleur temps ce matin).

Les essais reprendront demain matin à 9 heures.