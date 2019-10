Ericsson reste en IndyCar et signe chez Ganassi

Alors que sa place en IndyCar semblait menacée, après que McLaren a annoncé son arrivée en fusionnant avec l’équipe Schmidt Peterson Motorsports, Marcus Ericsson a finalement réussi à s’assurer une place dans le championnat américain.

Et ce n’est pas n’importe laquelle, puisqu’il sera engagé pour piloter une troisième voiture pour l’équipe, qui en comptait deux cette saison. Il rejoint donc les deux pilotes de l’équipe, Scott Dixon et Felix Rosenqvist, pour piloter la monoplace au numéro 8.

"Tout d’abord, je suis extrêmement heureux et fier d’avoir l’opportunité de rejoindre Chip Ganassi Racing" a déclaré l’ancien pilote de F1. "C’est une équipe de vainqueurs et son histoire parle d’elle-même."

"Je suis reconnaissant qu’ils croient en moi et je ferai tout ce que je peux pour que 2020 soit une autre année de succès pour l’équipe. Je suis aussi très heureux de travailler avec deux des meilleurs pilotes de la discipline, que sont Scott et Felix."

On ne peut pas nier que le palmarès de l’équipe de Chip Ganassi est impressionnant, puisqu’elle a remporté 12 titres pilotes avec Scott Dixon (5), Dario Franchitti (3), Alex Zanardi (2), Jimmy Vasser (1) et Juan Pablo Montoya. Dixon, depuis 2006, n’a terminé qu’une fois hors du podium du championnat. Et l’équipe a également remporté cinq fois l’Indy 500.

"Je pense que Marcus amène beaucoup d’expérience grâce à sa participation dans plusieurs championnats autour du monde" a déclaré Chip Ganassi. "Quand vous avez quelqu’un avec ce genre d’expérience, ça donne d’autres points de référence pour aider à développer et améliorer le programme."