Endurance, WEC : Victoires pour Rebellion et Aston Martin aux USA

La R13-Gibson, numéro un de Rebellion Racing, complète un week-end parfait pour l’équipe suisse en remportant sa deuxième victoire de la saison aux 6 heures du Circuit des Amériques, cinquième manche du Championnat du monde d’endurance de la FIA 2019/20.

Bruno Senna, Gustavo Menezes et Norman Nato fêtent leur victoire sur la plus haute marche du podium aux côtés des deux équipages de Toyota Gazoo Racing après avoir terminé avec 51 secondes d’avance sur la Toyota n°8 de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, tandis que les leaders du championnat Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez dans la TS050 n°7 sont troisièmes avec deux tours de retard.

L’Aston Martin Racing Vantage n°95 de Nicki Thiim et Marco Sorensen remporte également une victoire sans appel, terminant la course de 6 heures avec un tour d’avance sur la Porsche 911 RSR-19 n°92 des champions du monde en titre Kevin Estre et Michael Christensen. La Ferrari AF Corse n°51 de James Calado et Alessandro Pier Guidi place un troisième constructeur sur le podium, terminant à seulement 7,9 secondes de la Porsche n°92.

L’équipage de la Porsche Oreca 07-Gibson n°22 de United Autosports, composée de Filipe Albuquerque, Phil Hanson et Paul Di Resta, remporte sa deuxième victoire consécutive en LMP2. Le trio anglo-portugais retombe à la septième place au départ, mais une belle remontée permet à l’Oreca n°22 de terminer avec 24,1 secondes d’avance sur la Nederlands Oreca n°29 de Guido Van der Garde, Nyck De Vries et Frits Van Eerd, tandis que l’Oreca Jackie Chan DC Racing n°37 de Ho Pin Tung, Will Stevens et Gaby Aubry a un tour de retard sur l’équipe néerlandaise.

Aston Martin fête une double célébration en LMGTE, le constructeur britannique ajoutant un doublé en LMGTE Am à sa victoire en LMGTE Pro. L’Aston Martin Vantage TF Sport n°90 prend la première place du podium après que Salih Yoluc, Jonny Adam et Charlie Eastwood ont ramené la voiture à la maison avec seulement 3,6 secondes d’avance sur la Vantage n°98 de Paul Dalla Lana, Darren Turner et Ross Gunn après une longue bataille pour la victoire. La dernière place sur le podium revient à la Porsche 911 RSR n°56 de l’équipe Project 1 composée d’Edigio Perfetti, Matteo Cairoli et Laurents Hörr, qui avait pris le départ de la course en pole position.

La sixième manche du championnat du monde d’endurance de la FIA 2019/20 se tiendra en Floride, le vendredi 20 mars, à l’occasion des 1000 Miles de Sebring.