En 2021, la Formule E empruntera le circuit F1 de Monaco

Depuis la création de la Formule E, jamais une comparaison directe n’a eu lieu entre les monoplaces électriques et la Formule 1 en termes de performance. Cela pourra désormais changer l’année prochaine, puisque la Formule E va enfin rouler sur le véritable tracé de Monaco !

Jusqu’ici, les monoplaces zéro émissions prenaient le virage de Sainte-Devote de manière plus serrée et descendaient jusqu’au port via la coursive qui sert d’échappatoire à la chicane du port lorsque les F1 arrivent depuis le tunnel. Elles prenaient ensuite la chicane en épingle et repartaient vers les S de la piscine.

Désormais, les monoplaces de Formule E suivront le tracé long de 3,34 km, et l’on pourra donc comparer leurs chronos avec les monoplaces de F1, puisque les deux courses se tiendront à deux semaines d’écart.

"Je peux confirmer que nous roulerons sur le circuit principal du Grand Prix de Monaco. Je pense que c’est un nouvel exemple clair, marquant la progression de la Formule E" a déclaré son PDG et co-fondateur, Alejandro Agag.