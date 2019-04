Elfyn Evans se concentre sur le positif après la Cors

Malgré un retournement de situation lui coûtant la victoire dans la toute dernière spéciale, Elfyn Evans insiste sur les points positifs à retirer du du Corsica linea - Tour de Corse.

Au volant de sa Ford Fiesta WRC, Elfyn Evans s’est régulièrement montré comme l’un des pilotes les plus rapides sur l’asphalte corse.

En écrasant Thierry Neuville pour reprendre la tête dimanche matin, le Gallois semblait même en mesure de signer la deuxième victoire de sa carrière en mondial, la première depuis le Wales Rally GB 2017.

C’était toutefois sans compter sur une crevaison lui coûtant une minute et demie dans les 19,34 kilomètres de la Wolf Power Stage. Malgré ce coup du sort, le pilote M-Sport préfère se concentrer sur les nombreux points positifs à retirer d’un début de saison l’ayant vu signer deux podiums et s’installer à la quatrième place du championnat.

« Ce n’est peut-être pas le résultat que nous voulions, mais le rythme était là », a-t-il confié après l’arrivée. « Je pense que nous pouvons nous appuyer là-dessus pour avoir encore plus confiance en l’avenir. Nous avons réalisé un beau début de saison et j’étais vraiment content de la Fiesta sur les quatre premières manches de l’année. Les équipes de M-Sport travaillent incroyablement dur et progressent sans cesse. Je ne vois aucune raison pour que cela s’arrête sur les prochains rendez-vous. »

Elfyn Evans ajoutait toutefois qu’il n’était pas sûr de voir l’arrivée, sa roue avant-gauche n’ayant plus du tout de gomme au terme de la Wolf Power Stage.

En parallèle, le directeur de l’équipe M-Sport Ford révélait à quel point la dernière spéciale avait été difficile à vivre.

« Elfyn et Scott [Martin] formaient l’équipage le plus rapide du week-end », affirmait ainsi Richard Millener. « Ils ont démontré ce dont la Fiesta était capable. Cette première spéciale dimanche matin était tout simplement sensationnelle et je pense que personne ne dira qu’ils ne méritaient pas cette victoire. La perdre dans la dernière spéciale est une amère déception pour toute l’équipe, mais nous devons aussi voir les nombreux points positifs du week-end. »