Elfyn Evans s’impose au Rallye de Suède

Elfyn Evans a dominé le Rallye de Suède et prend les commandes du Championnat du Monde FIA des Rallyes pour la première fois de sa carrière.

Pour son deuxième rallye seulement au volant d’une Toyota Yaris WRC, Elfyn Evans a mené durant les quatre jours du rendez-vous hivernal avant de l’emporter avec 12’’7 d’avance.

La deuxième victoire au plus haut niveau du Gallois lui permet de revenir à égalité en tête du championnat avec Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC), qu’il devance au décompte des positions après les deux premières manches du calendrier.

Tenant du titre, Ott Tänak (Hyundai i20 WRC) s’est classé deuxième, 7’’5 devant le jeune Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) qui prenait le dessus sur son équipier et sextuple champion du monde Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) à l’issue d’un duel final dans la Wolf Power Stage.

Kalle Rovanperä s’est d’ailleurs montré le plus rapide dans la Wolf Power Stage pour inscrire cinq points bonus devant Thierry Neuville et Sébastien Ogier. Ott Tänak et Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) ont pris les dernières unités en jeu.

Plus d’informations à suivre.