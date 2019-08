Elfyn Evans reviendra en WRC au Wales Rally GB

Après l’annonce ce vendredi de son forfait en Turquie, le troisième d’affilée, Elfyn Evans devrait retrouver le Championnat du Monde des Rallyes sur ses terres à l’occasion du Wales Rally GB.

Absent des deux derniers rendez-vous en Finlande et en Allemagne après une blessure au dos subie lors d’une grosse compression au Shell Helix Rally Estonia, une épreuve hors-championnat disputée en juillet, le pilote M-Sport Ford doit également faire l’impasse sur le Rally Turkey (12-15 septembre).

Les spécialistes lui ont toutefois donné le feu vert pour revenir au volant de sa Ford Fiesta WRC au Wales Rally GB (3-6 octobre).

« Je ne serai pas en Turquie comme il est important de m’assurer que je revienne à 100 % », a déclaré le Gallois. « Aussi frustrant que cela puisse être, je fais confiance aux experts et je sais à quel point il est important de guérir complètement d’une blessure. Je veux être en possession de tous mes moyens lors de mon retour afin de reprendre sur la lancée qui était la nôtre : jouer aux avant-postes en fin de saison. »

Son absence en Turquie laisse M-Sport Ford avec deux voitures pour Teemu Suninen et Pontus Tidemand. Rich Millener, directeur de l’équipe, a confié que le feu vert donné à Elfyn Evans pour reprendre la compétition était un solide atout pour ses hommes en vue du sprint final.

« Scott (Martin, son copilote) et lui ont effectué un excellent début de saison et nous espérons tous les revoir afficher le même niveau de performances dès leur retour », a-t-il indiqué. « Nous n’avons pas eu beaucoup de chance récemment, mais nous voulons avant tout donner à Elfyn et Teemu les meilleures chances de se battre pour la quatrième place du championnat, actuellement disputées par cinq pilotes se tenant en dix points seulement. »

Quatrième du championnat avant sa blessure, Elfyn Evans est désormais sixième bien qu’il ait manqué deux rendez-vous. Il compte deux points de retard sur Kris Meeke et un seul sur Andreas Mikkelsen.