Ecarté pour la Corse, Mikkelsen veut revenir au plus vite

Écarté de l’équipe Hyundai pour le Corsica Linea - Tour de Corse (28-31 mars), Andreas Mikkelsen s’est juré de retrouver son volant au plus vite.

Mis à l’écart au profit des spécialistes de l’asphalte que sont Dani Sordo et Sébastien Loeb au côté de Thierry Neuville pour la Corse, Andreas Mikkelsen a reconnu sa déception de manquer ce grand classique du calendrier.

« Je veux jouer le titre et ce n’est pas vraiment possible maintenant que je manque des manches », a-t-il indiqué le week-end dernier au Rally Guanajuato Mexico. « J’en suis très déçu, mais si l’équipe estime que cette décision fait son jeu, je dois la respecter et me battre pour revenir sur les prochains rallyes disputés sur asphalte. »

Malgré une saison décevante en 2018, le Norvégien devait disputer les quatorze rendez-vous du calendrier, tout comme Thierry Neuville, tandis que Dani Sordo et Sébastien Loeb se partageaient la troisième Hyundai i20 WRC.

L’équipe évolue toutefois sous la pression de la maison-mère en Corée, qui a fait du titre constructeurs son principal objectif après avoir flanché dans la dernière ligne droite ses deux dernières années.

Outre son absence en Corse, Andreas Mikkelsen est désormais incertain pour l’ADAC Rallye Deutschland (22-24 août) et le Rally RACC Catalunya - Rally de España (24-27 octobre), où l’asphalte est également prédominant.

Le Norvégien reste toutefois confiant sur cette surface et il espère bien assurer sa présence sur cette surface au plus vite.

« Je suis motivé pour montrer qu’il s’agit d’une mauvaise décision », a-t-il confié au micro de WRC.com. « Je le crois vraiment, même si mes résultats sur asphalte n’étaient pas particulièrement bons l’an dernier. J’avais du mal avec la voiture sur cette surface, elle était différente de tout ce que j’ai pu piloter auparavant, mais je ne doute pas de mon talent. J’ai déjà remporté le Rallye d’Espagne, donc il faut juste comprendre comment mener une voiture différente à la victoire. Je dois donc me battre pour avoir plus de kilomètres sur asphalte. »