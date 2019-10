DS Techeetah présente sa livrée et lance sa saison

Double championne en titre en Formule E chez les pilotes avec Jean-Eric Vergne, et championne en titre des constructeurs après une Saison 5 très réussie, DS Techeetah a lancé sa saison 2019/20 en présentant sa nouvelle monoplace, qui arbore une livrée proche de celle de l’an dernier.

Le châssis développé par Spark et la propulsion fabriquée par DS Performance arboreront en effet de nouveau des couleurs noir et or, et celle de Jean-Eric Vergne se parera de deux étoiles pour célébrer ses titres. Sur la carrosserie derrière les roues avant, un schéma avec des têtes de guépard (cheetah en anglais) fera un dégradé entre les couleurs.

"La DS E-Tense FE20 est une évolution de notre voiture championne" a déclaré Keith Smout, directeur commercial de l’équipe. "Nous voulions rester fidèles à notre passé et continuer à célébrer notre succès en gardant la livrée désormais iconique noir et or, pour nous battre pour d’autres titres."

"Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir que le schéma est fait de notre logo en tête de guépard, qui souligne aussi nos efforts continus pour soutenir le combat de The Big Cat Sanctuary, afin de sauver les guépards et d’autres grands félins. Un sujet qui est plus pressant que jamais, et une cause proche de nos cœurs."

De son côté, le directeur de DS Performance, Xavier Mastelan Pinon, souligne l’importance de l’expérience que commence à accumuler sa structure : "L’équipe a utilisé l’expérience qui nous a permis de gagner les deux titres et de développer le potentiel de notre voiture. Nos ingénieurs ont optimisé la plupart des éléments en développant le concept victorieux, plutôt que de repenser la voiture complètement."

"Le moteur, le convertisseur et le système de transfert d’énergie ont évolué, mais les changements les plus profonds sont au cœur des systèmes intégrés. Toute ce travail ambitieux de recherche et de développement vise à offrir à nos pilotes la voiture qui leur permettra de défendre les deux titres."