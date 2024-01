Doriane Pin rejoint Mercedes pour disputer la F1 Academy

Par Emmanuel Touzot 16 janvier 2024 - 11:28





Jeune pilote très prometteuse en endurance, Doriane Pin s’est engagée en F1 Academy pour la saison 2024. La Française rejoint par la même occasion Mercedes F1, qui soutiendra son engagement et lui offrira ses couleurs pour la saison 2024.

Mais Doriane Pin bénéficiera aussi du soutien d’Iron Dames, le programme créé par Deborah Mayer au sein duquel elle évolue depuis son arrivée en endurance. Elle roulera également pour Prema, l’équipe qui l’accompagne en LMP2 et lui a offert ses débuts en monoplace avec de la F4.

Autrice d’un podium en WEC l’an dernier, elle a fait ses débuts en monoplace en fin d’année dernière et s’était montrée performante. Cet essai était certainement pour valider un programme en F1 Academy.

"Je suis incroyablement heureuse de rejoindre le programme Junior du Mercedes-AMG F1 Team et de représenter l’équipe en F1 Academy cette année avec Prema Racing" a déclaré la pilote française. "Un nouveau chapitre s’ouvre et je suis fière de franchir cette nouvelle étape au sein d’une équipe aussi prestigieuse et avec le projet Iron Dames."

"Je suis reconnaissante de leur confiance et honorée de courir sous leurs couleurs. Passer aux monoplaces était un objectif clair pour ma carrière, et me retrouver dans cet environnement est une excellente approche. Je travaille très dur pour atteindre le plus haut niveau de ce sport et j’ai hâte de courir."

Wolff veut "aider" Doriane Pin à évoluer

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, se félicite d’engager une pilote aussi prometteuse et de l’aligner en F1 Academy sous ses couleurs, et il espère la voir briller : "Doriane est un talent passionnant et nous sommes heureux de commencer notre participation à la F1 Academy en la choisissant comme pilote."

"Nous avons suivi de près son évolution ces dernières années, car elle n’a cessé d’impressionner. Le soutien fantastique de Deborah Mayer et de l’organisation Iron Dames lui a permis de démontrer ses capacités jusqu’à présent."

"Elle a pleinement profité de cette opportunité avec détermination et compétence. Nous sommes maintenant impatients de travailler en collaboration avec Iron Dames, Prema Racing et la F1 Academy, afin d’aider Doriane à franchir la prochaine étape de sa carrière."

"Un défi intéressant" selon Deborah Mayer

Deborah Mayer a également salué les performances de Doriane Pin depuis son arrivée dans le giron Iron Dames, et juge que c’est le bon moment pour que la Française se lance en monoplace. Un pari risqué, mais qui ne l’empêchera pas de retourner en endurance par la suite si les résultats ne sont pas au rendez-vous.

"C’est extraordinaire pour une jeune femme de 20 ans d’intégrer l’équipe Mercedes F1, l’une des équipes les plus prestigieuses. Depuis son entrée dans le projet Iron Dames en 2021, Doriane fait preuve de talent, de détermination et d’une maturité exceptionnelle" a salué Mayer.

"Devenir membre du programme Junior de Mercedes-AMG F1 Team est une étape prometteuse dans sa jeune carrière. Comme la F1 Academy s’est développée, s’engager lors de la deuxième saison promet d’être un défi intéressant pour elle."

"Il s’agit également d’un symbole merveilleux et très positif de la résonance et de l’impact que le projet Iron Dames peut avoir en matière de développement et d’épanouissement des talents. Nous sommes fiers et ravis de pouvoir continuer à soutenir Doriane pour qu’elle puisse aller le plus loin possible dans la réalisation de son rêve."