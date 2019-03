Dorian Boccolacci roulera chez Campos en 2019

Arrivé en F2 en cours de saison l’an passé chez MP Motorsport après de bonnes performances dans la même équipe en GP3, Dorian Boccolacci ne semblait en ce début d’année 2019 plus en mesure de continuer au sein de l’équipe néerlandaise. Heureusement pour le Français, Campos s’est montrée intéressée par son profil. Ce sera donc avec l’équipe espagnole que le Varois disputera sa première saison complète en F2. Il roulera aux côtés de Jack Aitken.

Le président de l’équipe, Adrián Campos, affiche son objectif de se battre pour le championnat entre équipes : "Avec Dorian, on complète un fort duo de pilotes, et Jack et lui attireront sans aucun doute l’attention. Nous nous sommes fixé pour objectif de nous battre pour le championnat par équipes et pour cela nous avons travaillé dur pour rendre nos voitures compétitives. C’était également important d’avoir deux pilotes forts pour récolter le plus de points possible."

De son côté, Salvatore Gandolfo ajoute que Campos veut obtenir des victoires et des podiums cette saison : "Notre but est de devenir la référence dans le championnat, et nous avons énormément travaillé pour avoir une voiture de top niveau dans la série. Nous nous attendons à de la stabilité dans l’équipe pour réussir à gagner et monter sur les podiums."

Dorian Boccolacci est évidemment ravi d’avoir pu s’assurer un volant si près du début de la saison, alors qu’il en restait si peu de disponibles : "Je suis finalement heureux de dire que je roulerai en F2 cette saison avec Campos ! Ce n’était pas facile d’y arriver, mais on l’a réussi, merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Je suis sûr qu’on pourra faire du bon boulot cette saison ensemble ! Cette équipe est vraiment professionnelle et nous avons les mêmes objectifs, donc nous allons travailler autant que possible pour les atteindre. J’aime vraiment la mentalité de l’équipe, je suis à moitié Espagnol du côté de ma mère, donc je peux parler espagnol avec toute l’équipe ! C’est plus facile pour se sentir encore plus confiant dans la relation avec l’équipe."