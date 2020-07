Dixon toujours invaincu en 2020 après un succès à Road America

Une semaine après la course à Indianapolis, l’IndyCar est à Elkhart Lake, sur le circuit de Road America, pour deux courses disputées durant le week-end. La première s’est disputée ce samedi et a été remportée par Scott Dixon.

C’est la troisième victoire en trois courses pour le Néo-Zélandais cette saison, qui avait déjà gagné sur ovale au Texas le mois dernier, et s’est imposé grâce à un beau coup stratégique à Indianapolis.

Josef Newgarden était le poleman de cette course devant Jack Harvey, et a gardé la tête de la course au départ, face à la menace de Ryan Hunter-Reay, passé deuxième pendant les premiers tours.

La première partie de la course a été très calme et a vu Newgarden prendre une large avance face à Santino Ferrucci, passé deuxième par la suite, tandis que le peloton stagnait avec des positions fixes.

Il a fallu attendre la seconde vague d’arrêts aux stands pour voir Dixon tenter l’undercut sur le peloton, tandis que Newgarden a connu un problème avec sa voiture. Le leader de la course est ressorti 13e après que sa voiture a calé, et laissé la place en tête à son équipier Will Power, suivi de près par Dixon avec un undercut réussi.

Après ces arrêts, et après un relais calme, Harvey est sorti de piste et a précipité la première neutralisation de la course. Lorsque tous les pilotes sont rentrés au stand, Power a eu un souci à une roue et a laissé la tête à Dixon.

Une fois relancée, la course n’est pas allée loin puisque Pato O’Ward a harponné Conor Daly, qui est allé percuter le mur. A la relance, Dalton Kellett est sorti de piste et a immédiatement neutralisé la course.

Celle-ci a été relancée à 10 tours de son terme et Dixon s’est envolé en tête tandis que Hunter-Reay, troisième, subissait une attaque du rookie Alex Palou, qui se calait ensuite dans le sillage de Power.

La sortie d’Alexander Rossi après un contact avec Max Chilton n’aura pas amené de neutralisation supplémentaire et Dixon a pu monter son capital d’avance jusqu’à 2,5 secondes pour aller s’imposer !

Il devance Power et Palou, qui signe son premier podium en IndyCar pour sa troisième course dans la discipline. Il s’agit du meilleur début de saison de Dixon, intouchable jusqu’ici, et qui s’envole au classement.

Hormis Power, les pilotes Penske n’ont pas été à la fête, Simon Pagenaud a peiné à terminer dans le top 10, tandis que Newgarden boucle finalement la course au 14e rang.

Les pilotes seront de retour ce dimanche sur le même circuit, avec cette fois des prévisions de pluie, qui pourrait animer grandement la course.