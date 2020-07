Dixon remporte le Grand Prix d’Indianapolis, Pagenaud troisième

Deux sur deux ! Scott Dixon est décidément très en forme en ce début de saison d’IndyCar, avec deux succès en deux courses. Après une victoire sur ovale au Texas pour ouvrir une saison retardée par le coronavirus, le quintuple champion a confirmé qu’il est l’homme fort en 2020.

Qualifié sixième, il est resté dans le groupe de tête durant la première partie de course pendant que le poleman Will Power menait la danse, suivi de près par Graham Rahal. Avec une dégradation des pneus très élevée, la course s’est jouée à la stratégie et comme souvent, Chip Ganassi a tiré son épingle du jeu.

Une seule neutralisation est venue perturber la course avec l’accident de la McLaren d’Oliver Askew, et seul Rahal a réussi à rester dans le groupe de tête après des choix de pneus hasardeux pour ses rivaux initiaux.

Derrière lui, Simon Pagenaud est remonté jusqu’à la troisième place malgré une qualification peu satisfaisante, mais n’a pas réussi à se défaire de l’Américain et a dû contrôler le retour de Colton Herta en fin de course.

Tout cela s’est déroulé loin de Scott Dixon qui, après s’être débarrassé de pilotes en stratégie décalée, a pu rouler en tête durant la seconde partie de course, et n’a jamais été inquiété pour la victoire.