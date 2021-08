Di Grassi remporte le premier E-Prix de Berlin

Les DS Techeetah de Jean-Eric Vergne et Antonio Felix da Costa monopolisaient la première ligne de la grille de départ pour cet avant-dernier E-Prix de la saison, sur le circuit de Berlin Tempelhof.

Dix-huit pilotes pouvaient encore prétendre à la couronne mondiale - la première de l’histoire de la Formule E, devenue championnat du monde cette année - avant cette première des deux courses de Berlin.

Au départ, Vergne et Felix da Costa ont réussi à rester devant Lucas di Grassi et René Rast, les deux pilotes Audi ayant réussi un bon départ derrière l’équipe DS Techeetah.

Le début de course a été calme pour la tête du peloton, et une voiture de sécurité a été déployée après une dizaine de minutes lorsque la Jaguar de Sam Bird s’est immobilisée en piste, victime d’un problème mécanique.

Les pilotes DS Techeetah ont ensuite repris la course à leur compte, menacés par les pilotes Audi et Venturi, Edoardo Mortara et Norman Nato étant remontés. Vergne a activé son Attack Mode unique de huit minutes mais a ensuite perdu beaucoup de temps.

La DS Techeetah du Français semblait en proie à quelques soucis, et Felix da Costa a également commencé à perdre du temps, comme son équipier, laissant les Audi de Di Grassi et René Rast le dépasser, puis Nato et Mortara.

Les leaders ont ensuite activé leur Attack Mode, et Mortara a pris la tête devant Nato et les pilotes Audi, mais Di Grassi a repris la deuxième puis la première place lorsqu’il a activé son surplus de puissance.

Mitch Evans, sur la seule Jaguar rescapée, était l’homme fort de la fin de course, et l’Australien a pris la troisième place à Nato, tandis que Jake Dennis menaçait le pilote français.

Di Grassi et Mortara se sont détachés, tandis qu’un groupe se formait avec Evans, Nato, Dennis et Vergne, qui récupérait du rythme en cette fin de course. Felix da Costa et Max Günther, l’équipier de Dennis, étaient également revenus dans ce groupe.

Di Grassi a finalement remporté ce premier E-Prix de Berlin devant Mortara et Evans. Norman Nato finit quatrième devant Dennis, Vergne, Felix da Costa, Günther, Rast et André Lotterer, qui inscrit le point de la dixième place.