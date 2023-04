Deuxième à Long Beach, Grosjean veut jouer le titre en IndyCar

Par Franck Drui 17 avril 2023 - 10:02





Romain Grosjean a terminé deuxième du Grand Prix de Long Beach, troisième manche de la saison 2023 d’IndyCar. L’ancien pilote de F1 complète un doublé Andretti Autosport, derrière son équipier Kyle Kirkwood, qui a signé sa première victoire.

Après avoir joué la victoire à St Petersburg jusqu’à un accrochage causé par Scott McLaughlin, puis avoir joué le podium sur l’ovale du Texas Motor Speedway, Grosjean ne cache pas qu’il envisage de jouer un bon résultat final au championnat.

"Je n’avais même pas envie d’essayer de viser la victoire," a déclaré le Français après la course. "Cela aurait demandé de prendre trop de risques. Kyle a signé un week-end brillant. Il avait la meilleure stratégie et il était en pole. Il était rapide. Il n’a commis aucune erreur. Il a bien conduit. Il méritait de gagner la course."

"Je pense que nous sommes forts partout. Ici, la voiture de course n’était pas la meilleure possible mais nous allons apprendre quelques petites choses de ce week-end et aller de l’avant. Globalement, nous avons une voiture très rapide."

"Il y a deux semaines, au Texas Motor Speedway, j’ai également montré que je pouvais bien piloter sur ovale. Alors, quand nous serons à Laguna Seca, je veux être parmi les gars qui se battent pour le championnat, et je pense que nous avons une chance de le faire."

Une deuxième place au goût "doux-amer"

Romain Grosjean n’a pas de regret de ne pas avoir tenté d’attaque contre Kirkwood, car il aurait eu une opportunité uniquement dans le cas d’une erreur de son jeune équipier. Il aurait évidemment aimé gagner mais est satisfait de cette performance.

"C’était important de finir la course, de faire premier et deuxième pour l’équipe aussi. On a tellement travaillé, on a une belle dynamique d’équipe, je suis profondément content pour Kyle. Il y a évidemment un côté doux-amer pour moi car j’aurais aimé gagner mais Kyle n’a pas fait d’erreur donc je n’aurais pas eu d’opportunité."

Les deux pilotes ont entièrement dominé la fin de course, tandis que Kirkwood avait signé la pole et a été l’homme fort de la course. Le pilote français explique que les deux hommes n’avaient pourtant pas des réglages similaires.

"Avec Kyle on a essayé deux choses différentes qui ont bien fonctionné donc on va continuer les analyses. Mais d’une manière générale on travaille ensemble, sur les mêmes directions, et l’équipe est en train de monter en puissance."