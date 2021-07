Dennis gagne en solitaire l’E-Prix de Londres de Formule E

La Formule E fait escale à Londres ce week-end pour deux E-Prix dans la capitale britannique. C’est Alex Lynn qui avait fait la pole de la première course du week-end, sur un tout nouveau circuit conçu en partie en intérieur.

Au départ Lynn a d’abord conservé sa place tandis que derrière, un accrochage entre Alex Sims et Sam Bird causait l’abandon des deux pilotes. Ce dernier était arrivé en leader du championnat après une victoire à New York et subissait déjà un coup dur en ce début de week-end anglais.

La Formule E avait modifié le format de l’Attack Mode pour cette course, passant de deux périodes de 4 minutes à deux activations de 8 minutes.

Jean-Éric Vergne partait en fond de grille après une qualification difficile, et le Français a effectué une remonter en deuxième partie de peloton, sans pour autant réussir à faire mieux que 14e.

En tête, Jake Dennis a rapidement pris la tête de la course pour ne plus la quitter, le pilote BMW maîtrisant totalement la course sur l’ensemble de sa longueur. Derrière lui, Lynn a longtemps tenu la deuxième place.

Mais à deux minutes de l’arrivée, le pilote Mahindra s’est fait déborder par Nyck de Vries, qui a placé sa Mercedes en deuxième position. Lynn a dû se contenter de la troisième place.

Sébastien Buemi semblait bien parti pour signer un podium, son premier depuis près d’un an, mais le pilote Nissan a lui aussi été débordé par un De Vries décidément redoutable.

La course a été parsemée de plusieurs petits accrochages, qui ont valu des avertissements à Antonio Félix da Costa et Lucas di Grassi, et une pénalité pour Robin Frijns.

Le peloton de la Formule E se retrouvera demain après-midi pour un deuxième E-Prix à Londres, antépénultième manche de la saison.