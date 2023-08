Débuts en piste imminents pour l’Hypercar d’Alpine, l’A424

Par Franck Drui 1er août 2023 - 10:41





Quelques semaines seulement après la présentation de l’Alpine A424_β, l’Hypercar de la marque au A fléché s’apprête à prendre la piste pour la première fois.

Le prototype LMDh a connu son premier démarrage le 5 juillet et effectuera bientôt un double déverminage avec les équipes Alpine Racing de Viry-Châtillon et leurs partenaires. Ces roulages ouvriront la voie à l’intense programme de développement commençant cet été en coopération avec leur écurie officielle Signatech jusqu’au lancement de la saison 2024.

Depuis le vendredi 9 juin et la révélation du showcar A424_β, Alpine a accéléré ses préparatifs autour de sa future LMDh conçue pour la catégorie reine Hypercar du Championnat du Monde FIA d’Endurance (FIA WEC).

Fruit d’une collaboration sans précédent entre les départements Design et Racing d’Alpine, l’A424 est fidèle à la vision révélée aux 24 Heures du Mans. Quintessence de la sportivité Alpine, elle défiera les plus grands noms du sport automobile dès l’an prochain avec un style unique souligné par des signatures lumineuses affirmées et déjà emblématiques. D’une pureté et d’un dynamisme indéniables, ce prototype sera également le premier d’Alpine à entrer dans l’ère de l’hybridation dans la discipline.

PREMIER DÉMARRAGE RÉUSSI

Pour relever le défi de la catégorie reine, Alpine vit un été sportif en coulisses. Étudié et soumis à l’épreuve des bancs depuis plusieurs mois, le moteur de l’Alpine A424 approche de sa configuration définitive grâce au travail réalisé avec Mecachrome. Le V6 3,4 l monoturbo développant règlementairement 500 kW (675 chevaux) couplé à une boîte de vitesse Xtrac a récemment rejoint les ateliers d’Oreca pour être intégré au premier châssis de l’A424.

Après son arrivée à Signes, l’accent a été mis sur la finalisation du montage, la validation des systèmes électrique, électronique et hybride ainsi que des procédures de fonctionnement de l’A424. L’ensemble a ensuite connu son premier démarrage le mercredi 5 juillet à 12h15. En prenant vie pour la première fois au sein de sa coque, le bloc propulseur a dévoilé sa mélodie pour récompenser les efforts fournis par l’ensemble des équipes et véritablement lancer la phase de développement.

En parallèle, l’équipe a effectué ses premières séances de simulateur en travaillant aux validations de la cohérence du modèle simulé de l’A424, de ses softwares embarqués et de ses pneumatiques avant d’étudier de manière réaliste ses réglages préliminaires en vue des premiers roulages. Elle a également profité de ces deux journées pour réaliser une première mise en situation de ses processus de course, tant sur sa configuration que sur les données, la télémétrie ou encore la communication.

DÉVERMINAGE IMMINENT

La suite de l’été sera consacrée aux phases initiales du développement de l’A424, à commencer par deux déverminages. Le premier sera organisé début août, toujours dans le but d’éprouver le concept et de vérifier le bon fonctionnement des systèmes. Dans la deuxième moitié du mois d’août, un second shakedown aura lieu avec la carrosserie dans sa définition initiale.

Dans la foulée de ces premiers tours de roues, la première session de tests sera organisée avant que plusieurs séances ne rythment le second semestre de l’année sur plusieurs tracés étalons, dont le Circuit Paul Ricard, Motorland Aragón, Jerez et Portimão.

Pour se donner les meilleures armes au plus haut niveau, Alpine s’est associée à des experts dans leurs domaines respectifs : Oreca pour le châssis, Mecachrome pour le moteur et l’écurie Signatech de Philippe Sinault pour l’exploitation en piste aux côtés des ingénieurs d’Alpine Racing.

Animés d’un authentique esprit de compétition pour mener à bien ce programme ambitieux, ils veilleront tous à atteindre les objectifs fixés pour chaque étape de transformation, de fiabilisation et d’optimisation des performances de l’A424 au fil des semaines. Lors de chaque roulage, tous se concentreront sur ces sujets cruciaux et la mise au point de l’A424 avant d’affronter la concurrence extrêmement relevée du nouvel âge d’or de l’Endurance.

En parallèle, les premiers jalons de l’homologation seront effectués en collaboration avec la FIA et l’IMSA. Celles-ci seront d’autant plus importantes qu’elles figeront les définitions techniques de la voiture, sauf exceptions définies par des conditions très strictes dans la règlementation. Entamée dès l’annonce de son engagement en catégorie reine le 5 octobre 2021, la course contre-la-montre de la marque au A fléché ne cesse donc de s’accélérer à 215 jours du premier départ de l’A424 aux 1812 kilomètres de Qatar le 2 mars 2024 !

"Nous sommes véritablement impatients d’assister aux premiers tours de roues de l’Alpine A424," commente Bruno Famin, Directeur Alpine Motorsports.

"Elle prendra véritablement vie en piste après des mois de travail acharné en coulisses de la part des équipes d’Alpine Racing aux côtés de nos partenaires. Le programme suit son cours avec le premier fire-up ainsi que nos premières séances au simulateur selon le planning initial. Nous entrons maintenant dans une phase où le but est de comprendre notre package pour le mettre au point, le fiabiliser, l’optimiser dans tous les domaines et évaluer les différentes options techniques. Les étapes déjà accomplies ne représentaient que les premiers jalons et le plus gros du travail reste à fournir. Les équipes d’Alpine Racing et de Signatech vont dorénavant mettre à profit leurs compétences reconnues afin de lancer ce développement crescendo au fil de l’été et après."