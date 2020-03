Début des essais de F2 à Bahreïn

Après la pause hivernale, la F2 aussi est de retour ce dimanche 1er mars à Bahreïn, pour les tous premiers essais de pré-saison, qui dureront trois jours, du dimanche 1er mars au mardi 3 mars. Chaque journée sera séparée en deux sessions : une du matin, de 11h45 à 14h15, et une du soir, de 17h15 à 19h45. Si les horaires sont ainsi, c’est car la F3 fera également ses essais sur le même circuit, en même temps... mais bien sûr à différents horaires. Les équipes auront le choix entre des pneus durs ou tendres.

La principale nouveauté de cette saison sera l’apparition des pneus Pirelli 18 pouces, ainsi que l’arrivée d’une onzième équipe - Hitech Grand Prix - qui portera donc le nombre de pilotes sur la grille à 22. L’équipe nouvelle entrante alignera comme pilotes le très expérimenté Luca Ghiotto, ainsi que Nikita Mazepin, déjà présent l’an passé.

Arden a quitté le paddock, remplacée par HWA, chez qui courront Giuliano Alesi et - un autre pilote avec énormément d’expérience de la catégorie - Artem Markelov. Comme Ghiotto et Markelov, d’autres pilotes avec de nombreuses années en GP2/F2 rouleront une nouvelle fois cette saison : Louis Delétraz (Charouz), Sean Gelael (DAMS) et Matsushita (MP Motorsport).

Des pilotes prometteurs feront leurs débuts dans la catégorie : Robert Shwartzman tout d’abord, champion de F3 en titre, qui roulera chez PREMA avec Mick Schumacher. Autre grand espoir, Marcus Armstrong sera chez lui chez ART, tandis que Tsunoda et Daruvala formeront un duo à observer de près chez Carlin. Pedro Piquet et Felipe Drugovich arrivent eux aussi de la F3. Roy Nissany et Guilherme Samaia débuteront en F2 alors que Dan Ticktum sera à suivre chez DAMS.

Meilleur débutant de 2019, Guanyu Zhou reste chez UNI-Virtuosi en 2020, avec un autre pilote qui a convaincu l’an passé, à savoir Callum Ilott (qui arrive de chez Charouz). Jack Aitken effectuera quant à lui sa troisième saison et se pose comme un prétendant au titre.

A signaler que Christian Lundgaard - l’an dernier en F3 - ne pourra pas participer à ces essais pour son équipe ART car il est confiné à Tenerife à cause de cas de coronavirus dans son hôtel (lui-même va très bien). Il sera remplacé par Sirotkin pour ces trois jours.