De Vries le plus rapide lors des essais de F2

Cette première journée d’essais a lieu sous le soleil de Jerez, au sud de l’Espagne. Après les premiers tours d’installation, c’est Mick Schumacher qui signe le premier chrono de la séance, mais au bout d’une heure, c’est finalement le Suisse Louis Delétraz qui occupe la première position, même si ceci n’est pas très significatif puisque tout le monde était en train de travailler sur les tous premiers réglages.

La session est une première fois interrompue brièvement quand Sergio Sette Camara part en tête à queue au première virage, arrêtant sa DAMS en piste. A mi-séance, cest Ilott qui est en première place sur la feuille des temps, mais Delétraz récupère rapidement son bien. A une heure du drapeau à damiers de la séance du matin, Nyck De Vries et sa ART s’emparent du meilleur chrono en 1.26.044. Plus personne ne battra le Néerlandais jusqu’à midi, même si Sette Camara échoue d’un cheveu seulement dans les derniers instants.

Deux heures plus tard, la session de l’après-midi démarre. Cette fois c’est Ilott qui occupe la première position avant qu’un nouveau drapeau rouge ne soit déployé : Jordan King connaît des problèmes mécaniques et doit arrêter sa MP Motorsport. Au drapeau vert, Mick Schumacher améliore de quatre dixièmes le chrono d’Ilott... mais un drapeau rouge interrompt encore la séance. Le débutant Juan Manuel Correa est sorti large et a arrêté sa Sauber au virage 4.

Il reste environ une heure quand la séance reprend, et De Vries réapparaît tout en haut de la feuille des temps : 1.25.973, il s’approche de son chrono de ce matin. Luca Ghiotto fait mieux et prend la première position trente minutes après. Un dernier drapeau rouge vient perturber les pilotes : Gelael a dû arrêter sa PREMA au virage 8. Sur la fin de séance, Nyck De Vries améliore grandement le meilleur temps précédent, et en tournant en 1.25.358, il ne sera plus inquiété pour sa première place du jour.

Nyck De Vries signe donc assez largement le meilleur chrono de cette première journée d’essais. Il devance Nicholas Latifi de presque quatre dixièmes. Le Canadien est suivi de très près par Mick Schumacher. En quatrième place, on retrouve Sergio Sette Camara, grâce à son chrono du matin, devant Luca Ghiotto (chrono de l’après-midi), avant un nouvel écart de quatre dixièmes avec les prochains pilotes. Nikita Mazepin termine sixième, devant Louis Delétraz (chrono du matin). Zhou se place huitième grâce à son chrono de la séance matinale, devant Dorian Boccolacci et Callum Ilott, eux aussi lors de la première session de la journée.