Daruvala reste chez Carlin, Vips et Lawson chez Hitech GP

La filière Red Bull a confirmé le placement de trois de ses pilotes en Formule 2 pour la saison 2021, qui inaugurera un nouveau calendrier et un nouveau format avec sept manches de trois courses.

Jehan Daruvala, qui était associé à Yuki Tsunoda en 2020 chez Carlin avec le soutien de Red Bull (photo), y restera pour une saison supplémentaire après avoir affiché de nets progrès au cours de sa première saison.

"Nous avons surmonté des problèmes pour établir un ensemble solide. C’était bien de terminer la saison sur une bonne note avec ma première victoire en F2" a déclaré Daruvala. "Nous avons une bonne dynamique derrière nous et nous visons la plus haute marche à chaque course."

Outre Daruvala, Red Bull placera un autre duo de pilotes chez Hitech Grand Prix, l’équipe qui engageait en 2020 Nikita Mazepin et Luca Ghiotto. L’équipe a sélectionné Juri Vips, qui a remplacé Sean Gelael au pied levé en 2020 chez DAMS, et Liam Lawson, qui roulera aussi en DTM avec Red Bull et Alex Albon.

"Je suis impatient de travailler de nouveau avec Hitech" a déclaré Vips. "Nous avons fait une bonne saison de F3 en 2019, mais nous n’avons pas fini notre histoire. Ils ont fait une belle première saison de F2 et je suis confiant que l’on puisse se battre pour le titre."

Lawson s’avoue "impatient de courir en F2 avec Hitech cette année. Après deux années de F3, je me sens préparé à être dans ce championnat et à faire un bon travail pour l’équipe. J’ai beaucoup appris lors des tests F2 de Bahreïn et j’ai eu un bon feeling avec la voiture."