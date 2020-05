Daniel Abt suspendu par Audi pour tricherie virtuelle

C’est une affaire qui a agité le week-end du sport automobile : Daniel Abt a reconnu ne pas avoir piloté de week-end lors du Race At Home Challenge de la Formule E à Monaco, après un accrochage avec Stoffel Vandoorne.

Ce dernier avait été accroché par l’Allemand, dont l’image n’était pas visible sur la webcam, et avait lancé que ce n’était pas lui qui était aux commandes. Après enquête de la Formule E sur les adresses IP, il a été avoué par Abt que c’était le gamer Lorenz Hoerzing qui était derrière le volant.

Abt a confessé la supercherie dans les heures suivantes, et a été disqualifié et pénalisé d’une amende de 10 000 euros à verser à une oeuvre de charité. Mais comme pour Kyle Larson en NASCAR, l’histoire ne s’arrête pas là.

Ce dernier avait été lâché par ses sponsors puis écarté par son équipe et par la NASCAR pour une injure à caractère raciste dans une course en ligne, et Abt, pour des raisons différentes, subit exactement le même traitement.

Audi a pris position publiquement pour dénoncer le comportement de son pilote et annoncé sa suspension : "L’intégrité, la transparence et l’application constante des règles sont des priorités pour Audi, cela s’applique à toutes les activités dans lesquelles la marque est impliquée, sans exception. Pour cette raison, Audi Sport a décidé de suspendre Daniel Abt avec effet immédiat."

Abt a promis de répondre dans une vidéo à paraître dans les prochaines heures, mais il apparaît évident qu’il ne sera pas de la partie lors de la possible reprise du championnat, pour l’instant non datée, et en dépit de l’importance de sa famille dans l’équipe.