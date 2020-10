Dani Sordo scelle son doublé sarde au bout du suspense

Dani Sordo a résisté à Thierry Neuville et Sébastien Ogier, deux prétendants au titre de Champion du Monde FIA des Rallyes, pour s’imposer une deuxième année de suite au Rally Italia Sardegna.

Pour son deuxième départ seulement cette année en WRC, Dani Sordo (Hyundai i20 WRC) a dû résister à la pression de ses deux poursuivants en bataille pour la deuxième place. Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) et Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) grignotaient une grande partie de sa demi-minute d’avance dans les quatre dernières spéciales sur terre, mais l’Espagnol a tenu bon pour s’imposer avec 5’’1 de marge.

Dani Sordo signait ainsi sa troisième victoire en mondial à l’âge de trente-sept ans. Passé en tête vendredi matin, le pilote Hyundai Motorsport n’a jamais été repris sur la route de sa deuxième victoire consécutive sur l’île méditerranéenne, un peu plus d’un an après s’être imposé lors d’un final spectaculaire en 2019.

« Cet endroit est vraiment spécial et nous avons assisté à une superbe prestation de toute l’équipe », confiait le vainqueur. « Je ne suis pas particulièrement satisfait de mon rythme aujourd’hui. Nous avions une grosse avance dimanche matin, mais je n’ai pas été en mesure de faire les mêmes temps que Thierry et Sébastien, donc ils étaient revenus un peu trop près sur la fin. »

Derrière lui, son équipier Thierry Neuville et Sébastien Ogier se livraient une bataille d’anthologie. Après avoir échangé plusieurs fois leurs positions tout au long du rallye, le Français prenait l’avantage dimanche jusqu’à ce que le Belge réalise un passage frôlant la perfection dans la Wolf Power Stage pour lui souffler la deuxième place pour une seconde.

« J’étais à la limite et j’ai attaqué très fort », admettait le sextuple champion du monde Sébastien Ogier, vainqueur de six des seize spéciales rocailleuses au programme dans le nord de la Sardaigne. « C’était intense tout au long du week-end. Nous avons tout donné dans la dernière spéciale et je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. »

Grâce à son doublé, Hyundai Motorsport s’empare de la tête du championnat constructeurs avec sept points d’avance sur Toyota Gazoo Racing. Les trois hommes sur le podium se tenaient en seulement 6’’1, soit la plus petite marge de l’histoire du championnat.

Du côté des pilotes, Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) possède maintenant quatorze points d’avance sur son équipier Sébastien Ogier à deux manches de la fin de saison. Le Gallois s’est classé quatrième de l’épreuve, à un peu plus d’une minute de Dani Sordo.

Leader en début d’épreuve, Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) a ensuite perdu du terrain en raison de problèmes mécaniques. Le Finlandais ralliait toutefois l’arrivée au cinquième rang à 31’’6 d’Elfyn Evans.

Le champion du monde en titre Ott Tänak (Hyundai i20 WRC) connaissait un week-end décevant. Après avoir perdu du temps dès vendredi matin en raison de problème de suspension, l’Estonien remontait en sixième position en s’offrant le maximum de points bonus dans la Wolf Power Stage. Il accuse cependant un retard de vingt-huit points sur Elfyn Evans dans la course au titre.

Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 WRC) se classait septième devant Jari Huttunen (Hyundai i20 R5), vainqueur dans la catégorie WRC3 après la crevaison de Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2) en fin d’épreuve. Victorieux en WRC2, Pontus Tidemand (Skoda Fabia Rally2) complétaient le top dix.

L’avant-dernière manche du calendrier emmènera les concurrents en Belgique pour la première fois du Championnat du Monde FIA des Rallyes. Disputé sur asphalte, le Renties Rally Ypres Belgium aura lieu du 19 au 22 novembre.