Dani Sordo prolonge avec Hyundai

Dani Sordo a signé un nouveau contrat d’un an avec Hyundai Motorsport. L’Espagnol disputera sept manches du Championnat du Monde FIA des Rallyes l’an prochain.

Âgé de trente-six ans, Dani Sordo fait partie de l’équipe coréenne depuis l’arrivée de cette dernière en WRC au début de la saison 2014. Cette année, l’Espagnol a signé la deuxième victoire de sa carrière lors d’un final spectaculaire au Rally Italia Sardegna en juin dernier.

Dani Sordo devrait à nouveau partager une Hyundai i20 WRC avec le nonuple champion du monde Sébastien Loeb, prévu sur six rallyes dans le cadre de la deuxième année de son contrat avec Hyundai.

Dès le mois prochain, le Catalan sera de retour au volant pour disputer son épreuve à domicile, le Rally RACC Catalunya - Rally de España (24-27 octobre), où son équipe tentera de préserver son avance au championnat constructeurs face aux tenants du titre, Toyota Gazoo Racing.

« L’équipe est vraiment devenue une famille pour moi et nous avons partagé des moments fantastiques ensemble », a-t-il déclaré. « Le moment fort est incontestablement la victoire en Sardaigne cette année, mais nous avons vécu de nombreux rallyes où nous avons été compétitifs au fil des saisons, dont un mémorable doublé en Allemagne lors de notre première saison. Je suis très heureux et à l’aise au sein de l’équipe, mais le plus important est que je me sente plus compétitif que jamais. Nous avons encore beaucoup d’ambitions à satisfaire et je suis ravi d’avoir l’occasion de disputer sept rallyes en WRC avec eux en 2020. »

Andrea Adamo, directeur de l’équipe Hyundai Motorsport, a confié que Dani Sordo avait démontré cette saison qu’il restait l’un des pilotes les plus polyvalents et compétitifs du parc d’assistance.

« Sa victoire en Sardaigne était une performance exceptionnelle, mais il a montré son rythme et son potentiel dans la plupart des rallyes auxquels il a participé », a-t-il ajouté. « Il était pour cela logique qu’il continue avec notre équipe une nouvelle année. »