Dan Ticktum rejoint Carlin pour la saison 2021 de F2

Dan Ticktum a signé avec Carlin pour la saison 2021 de Formule 2. L’Anglais, qui pilotait chez Dams l’an dernier, a disputé les essais post-saison de Bahreïn avec la structure anglaise, et y rejoindra Jehan Daruvala en remplacement de Yuki Tsunoda.

"J’ai vraiment hâte de travailler avec Carlin cette année" a déclaré Ticktum. "Nous avons eu trois journées d’essai productives à Bahreïn et je me sens déjà intégré à l’équipe. Nous avons vraiment bien travaillé ensemble et nous savons déjà quels sont nos objectifs pour les tests d’avant-saison."

"Carlin a prouvé qu’ils avaient une voiture gagnante en course vers la fin de la saison dernière et je veux vraiment capitaliser sur cela et pouvoir viser un championnat solide dès le début. J’ai hâte de commencer la saison."

Trevor Carlin fait l’éloge de sa nouvelle recrue : "Il est très rapide, c’est un grand pilote et nous sommes impatients de voir son vrai potentiel avec nous cette année. Nous allons travailler avec lui pour développer tout ce qu’il a appris jusqu’à présent, dans le but de disputer un championnat aussi bon que possible."