DAMS signe Jak Crawford pour la saison 2024 de Formule 2

Par Franck Drui 27 novembre 2023 - 18:43





L’écurie DAMS annonce que le pilote américain Jak Crawford rejoindra ses rangs pour le championnat de Formule 2 FIA 2024, après une solide première campagne à cet échelon en 2023.

Déjà vainqueur en F2, le pilote de 18 ans débuta sa carrière en monoplace en 2018 alors qu’il n’avait que 13 ans à peine. Le coureur originaire de Charlotte en Caroline du nord accrocha la deuxième place du championnat de Formule 4 NACAM. Deux ans plus tard, Jak signa cinq victoires pour terminer vice-champion de Formule 4 ADAC.

Entre 2021 et 2022, il fit preuve d’une belle constance en Formule 3 FIA avec une victoire et six podiums. La première année, Jak coupla son programme F3 avec une campagne partielle en Euroformula Open, où il décrocha la troisième place du général en ne participant qu’à 16 des 24 courses de la saison.

Promu en F2 cette saison, Jak livra des débuts très solides dans l’antichambre de la F1, avec pas moins de cinq podiums, dont une première victoire dans la catégorie en Autriche.

Jak roulera avec DAMS lors des traditionnels essais d’après-saison, qui auront lieu sur le circuit de Yas Marina à partir du 29 novembre, avant que la saison 2024 de F2 ne débute à Bahreïn en mars prochain.

« Je suis très heureux de rejoindre DAMS pour la saison 2024. Je pense que l’équipe offre l’environnement idéal pour tirer le meilleur de moi-même lors d’une seconde campagne de Formule 2. J’ai été impressionné par l’éthique de travail et les accomplissements du team. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons obtenir de bons résultats. Notre objectif consistera à optimiser et maximiser chaque week-end de course. J’ai hâte de rejoindre DAMS lors des essais d’après-saison pour commencer à travailler avec eux en vue de la saison prochaine. »

Charles Pic, propriétaire de l’équipe, ajoute : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un jeune talent comme Jak la saison prochaine. Il a déjà démontré ses capacités et sa détermination tout au long de sa jeune carrière. Il a prouvé qu’il était prêt à se battre aux avant-postes en F2 avec sa victoire et ses podiums cette année. Nous sommes impatients de travailler avec lui durant les tests post-saison à Yas Marina, avec l’ambition de signer ensemble une solide campagne 2024. »