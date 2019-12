DAMS remporte le titre équipes en F2 et le dédie à la mémoire de Jean-Paul Driot

Après avoir obtenu la pole position, Sergio Sette Camara a remporté à Abou Dhabi la dernière Manche Principale de la saison 2019 de Formule 2. Cette victoire permet à DAMS d’être sacrée au championnat Équipes et l’écurie mancelle dédie ce nouveau titre à la mémoire de Jean-Paul Driot. Nicholas Latifi – qui roulera pour Williams en 2020 – et Sergio Sette Camara ont également réussi un magnifique double podium lors de la Course Sprint.

« Nous avons réalisé le meilleur temps des essais libres et qualificatifs. Nous avions une très bonne voiture samedi et cela nous a permis de remporter la Manche Principale. Ce matin, nous sommes également bien remontés depuis la huitième place sur la grille de départ et nous terminons à nouveau sur le podium. Nous étions vraiment très compétitifs ce week-end et je suis très heureux que DAMS ait pu remporter le titre Équipes. J’aurai pu terminer le championnat Pilotes devant Luca Ghiotto et Nicky, mais les gros points marqués ce week-end n’ont pas suffi » commente Sergio Sette Camara.

« J’aurais tellement aimé que Jean-Paul soit parmi nous pour fêter ce titre » ajoute Nicholas Latifi.

« Nous avons obtenu les deux objectifs que nous nous étions fixés pour ce week-end : remporter le titre Équipes et conforter ma deuxième place au championnat Pilotes. La chance n’était pas de mon côté en qualifications lorsque j’ai dû ralentir pendant mon dernier tour lancé suite à un drapeau jaune. Nous aurions dû être mieux placés sur la grille mais nous avons ensuite effectué une belle prestation lors de la Manche Principale. Sergio avait la priorité lors de l’arrêt au stand car il était devant moi. Nous avons perdu du temps et je termine septième après avoir effectué une superbe remontée. J’espérais avoir une Course Sprint sans encombre, c’est exactement ce qui s’est passé et je finis deuxième. Ce meeting était le dernier de ma carrière en F2 après quatre années chez DAMS. Je suis vraiment heureux d’avoir pu contribuer au titre Équipes lors de ma dernière saison avec l’écurie. J’aurais tellement aimé que Jean-Paul soit avec nous pour célébrer ce moment si spécial. Je lui dédie ce titre et tous les membres de l’écurie le méritent amplement ! »