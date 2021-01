Dams recrute Roy Nissany pour la saison 2021 de F2

Roy Nissany, membre de la WillIams Driver Academy, a rejoint DAMS pour la saison 2021 de Formule 2 et sera associé à Marcus Armstrong. L’écurie mancelle aura donc le plaisir d’accueillir cette année deux pilotes faisant partie d’un programme de développement d’une écurie de F1.

Roy a remporté plusieurs épreuves en World Series Formula V8 3.5. En 2020, le Franco-Israélien a rejoint Williams Racing comme pilote d’essais et participé à trois séances d’essais libres 1 pendant les grands prix d’Espagne, d’Italie et de Bahreïn. Il a également pris part aux essais « jeunes pilotes » d’Abou Dhabi en décembre.

Roy a pu commencer à se familiariser avec l’équipe DAMS dès les tests de fin de saison qui se sont déroulés sur le circuit de Bahreïn en décembre.

La structure française est l’une des plus réputées dans les championnats de monoplace disputés en lever de rideau des grands prix de Formule 1 : F3000, puis GP2 Series et maintenant F2. Depuis le lancement de ce championnat en 2017, DAMS a remporté 15 victoires et le titre Équipes en 2019. Créée il y a plus de 30 ans, la structure mancelle a permis à 32 pilotes d’atteindre la F1 et trois d’entre eux seront sur la grille de départ en 2021 : Carlos Sainz, Pierre Gasly et Nicholas Latifi.

Roy Nissany est heureux de relever ce nouveau défi : "Je suis très content de rejoindre une équipe aussi respectée que DAMS. Elle a un palmarès incroyable et une excellente réputation en Formule 2, je suis très excité de m’engager avec cette structure."

"Nous avons déjà commencé à bien échanger lors des essais de décembre et je suis impatient que le championnat commence en mars. J’espère que nous pourrons nous battre aux avant-postes et je pense que nous allons effectuer une saison compétitive."

Gregory et Olivier Driot, propriétaires de l’équipe : "Nous sommes heureux d’accueillir Roy chez DAMS en 2021. Nous avons déjà commencé à travailler ensemble lors des essais de Bahreïn, ils se sont bien déroulés et nous sommes très satisfaits de son retour technique."

"Roy s’est bien intégré à notre structure, notamment avec l’équipe technique ; à ce stade c’est déjà très appréciable de voir le lien qui s’est instauré avec tout le staff. Ce sera maintenant à nous de lui fournir les meilleurs outils pour qu’il puisse exploiter tout son potentiel. Nous sommes impatients que cette nouvelle campagne débute pour permettre à Roy d’atteindre les résultats qu’il mérite."